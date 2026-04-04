Δεν έπεσε φως στις σοβαρές καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, καθώς φέρεται να μην κατατέθηκε επαρκές υλικό στις Αρχές, κατά τη χθεσινή του παρουσία στο ΤΑΕ Αρχηγείου. Με σχετική ανακοίνωση του υπουργού Δικαιοσύνης, διευκρινίζεται πως μέχρι «σήμερα δεν έχει προσκομίσει οποιοδήποτε τεκμηριωμένο στοιχείο» και πως «άφησε ένα γραπτό δακτυλογραφημένο περιγραφικό κείμενο, ανυπόγραφο».

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα επανήλθε ο δημοσιογράφος απαντώντας στον Κώστα Φυτιρή αναφέροντας σε ανάρτησή του πως «Θα πάρουν όλα τα στοιχεία. Δεν θα δώσω σε κανένα άλλοθι».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης:

Σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη ο οποίος ανέφερε ότι παρέδωσε στοιχεία στην ομάδα έρευνας της Αστυνομίας , διευκρινίζεται εκ νέου ότι με βάση επιβεβαίωση του Αρχηγού Αστυνομίας μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομίσει οποιοδήποτε τεκμηριωμένο στοιχείο που να στηρίζει τους σοβαρούς ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί από τον ίδιο στα ΜΚΔ.

Χθες αποχωρώντας από το Αρχηγείο χωρίς να καταθέσει εγγράφως, άφησε ένα γραπτό δακτυλογραφημένο περιγραφικό κείμενο, ανυπόγραφο, που δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Αστυνομία είναι η προσκόμιση εντός σαφών χρονικών ορίων όλων των στοιχείων και η διαλεύκανση της υπόθεσης το συντομότερο. Η κοινωνία το δικαιούται και το απαιτεί.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τα χθεσινά δημοσιεύματα του philenews, με βάση τα οποία οι ανακριτές να βρίσκονται σε αναμονή για τη στάση που θα τηρήσει ο δημοσιογράφος.

Μάλιστα, τις πληροφορίες επιβεβαίωσε αργότερα και ο υπουργός Δικαιοσύνης στην ιστοσελίδα μας. Όπως, είπε, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο κ. Δρουσιώτης παρέμεινε για κάποιες ώρες στο Αρχηγείο, ωστόσο, περιορίστηκε σε ερωτήσεις και εισηγήσεις για τη διαδικασία, χωρίς μέχρι στιγμής να καταθέσει στοιχεία.

Όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, οι Αρχές αναμένουν τα στοιχεία, ώστε ο Αρχηγός Αστυνομίας και η ανακριτική ομάδα να αρχίσουν κανονικά τη λήψη κατάθεσης. Σε ερώτηση πότε θα τα προσκομίσει, ανέφερε ότι δεν έχει δοθεί απάντηση και ότι ο κ. Δρουσιώτης «θα επανέλθει».

Ολόκληρη η απάντηση του Δρουσιώτη στον Φυτιρή

Θα πάρουν όλα τα στοιχεία, φτάνει με τα επικοινωνιακά παίγνια.

«Θα τηρήσω όσα έχουν συμφωνηθεί. Δεν θα δώσω κανένα άλλοθι σε κανέναν. Εργάζομαι νυχθημερόν για να παραδώσω ΟΛΑ τα στοιχεία, οργανωμένα και ταξινομημένα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του».

Σε σχέση με την νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνάντηση που είχα χθες με την ανακριτική ομάδα, επαναλαμβάνω ότι συμφωνήσαμε ότι ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος να προσκομίσω τα στοιχεία ήταν να τα παρουσιάσω δομημένα σε μια γραπτή δήλωση.

Φεύγοντας συμφωνήσαμε να μην γίνουν ανακοινώσεις για να προστατεύσουμε τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ανάφερα στον επικεφαλής αξιωματικό «ελπίζω να μη φύγω από εδώ και να εκδώσετε ανακοίνωση ότι δεν έδωσα στοιχεία ή ότι δεν συνεργάζομαι». Η απάντηση από μέλος της ομάδας ήταν πως δεν θα εκδοθεί καμιά ανακοίνωση. Μέχρι το απόγευμα ανακοίνωσαν ότι δεν έδωσα στοιχεία και ότι δεν συνεργάζομαι. Μένω πραγματικά έκπληκτος.

Δεν είμαι ούτε κατηγορούμενος, ούτε καταγγέλλων. Η Αστυνομία εξετάζει αυτή την υπόθεση αυτεπάγγελτα. Θα βοηθήσω όσο περνά από το χέρι μου για τη διεξαγωγή της έρευνας. Εργάζομαι νυχθημερόν για να ανταποκριθώ στη δέσμευση μου και λυπούμαι που αναλώνω το χρόνο μου για να διαχειρίζομαι τα επικοινωνιακά παίγνια της Αστυνομίας και του υπουργού Δικαιοσύνης.

Αναφέρθηκα σε αυτά τα γεγονότα, δημόσια, από το 2024 και είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Δύο χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, τώρα θέλουν σε δύο μέρες να τους παραδώσω εκατοντάδες μηνύματα με συνοπτικές διαδικασίες.

Αν η μακροσκελής γραπτή αφήγηση της ίδιας της Σάντη που τους παρέδωσα δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο που να βοηθάει τη διερεύνηση, προφανώς η ανακριτική ομάδα δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την διερεύνηση.

Εν πάση περιπτώσει, από πλευράς μου θα τηρήσω τα όσα έχουν συμφωνηθεί και δεν θα δώσω κανένα άλλοθι σε κανένα. Θα παραδώσω ΟΛΑ τα στοιχεία, οργανωμένα και ταξινομημένα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Η συμπεριφορά της Αστυνομίας είναι άλλος ένας λόγος που ο Πρόεδρος πρέπει να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα ενεργούν με καλή πίστη.

Πώς απάντησε χθες ο Μακάριος Δρουσιώτης

Αυτούσια η τοποθέτηση Δρουσιώτη: «Για τη σημερινή μου συνάντηση στην Αστυνομία Προς αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων και σωστής ενημέρωσης του Υπουργού Δικαιοσύνης και της κοινής γνώμης, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπήρξε απολύτως καμιά δυστοκία ή κωλυσιεργία για παράθεση στοιχείων. Μετά από παράκληση του Προέδρου να δοθούν τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου προς ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχα σήμερα μια πρώτη συνάντηση με κλιμάκιο της Αστυνομίας. Προσήλθα στη συνάντηση με ένα ογκώδη φάκελο. Ανάλυσα στους ανακριτές το είδος του μαρτυρικού υλικού που έχω στην κατοχή μου και τους έδωσα συγκεκριμένο υλικό για άμεση αξιοποίηση. Μετά από διαβούλευση με τους ανακριτές συμφωνήσαμε ότι ο πιο γρήγορος, ο πιο πρακτικός και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για γρήγορη διερεύνηση είναι να ετοιμάσω γραπτή ανάλυση του μαρτυρικού υλικού. Ήδη εργάζομαι στη βάση της πιο πάνω συμφωνίας. Θα παραδώσω τη δήλωση μου το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να ενημερωθεί το Υπουργικό και να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές.»