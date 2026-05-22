Ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης παρουσιάζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα αναμένεται να καταγράψει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι οι προβλέψεις της Κομισιόν επιβεβαιώνονται ήδη από τους πρώτους πραγματικούς αριθμούς του έτους. Όπως σημειώνει, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατατάσσουν την Κύπρο στην κορυφή της ΕΕ, με ρυθμό ανάπτυξης 3,0%.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει επίσης ότι η Κύπρος πετυχαίνει σημαντική δημοσιονομική πρωτιά, καθώς αναδεικνύεται πρώτη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ως προς το προβλεπόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, το πλεόνασμα υπολογίζεται στο 2,1% του ΑΕΠ για το 2026.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος υπογραμμίζει ότι το δημόσιο χρέος συνεχίζει να ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, με πρόβλεψη να μειωθεί στο 50,4% το 2026, ενώ η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 4,2%, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό.

«Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της υπεύθυνης και συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής», αναφέρει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα μεταφράζεται σε δυνατότητα ουσιαστικής και στοχευμένης στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ακόμη ότι η πολιτική αυτή επιτρέπει την ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας και του Κράτους Πρόνοιας, ενώ στηρίζει τη μετάβαση της Κύπρου σε ένα πιο σύγχρονο, βιώσιμο και αναπτυξιακό μοντέλο.

«Πάνω από όλα η Κύπρος», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.