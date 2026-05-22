Η Volkswagen παρουσίασε επίσημα τη δεύτερη γενιά του T-Roc, ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο έχει ξεπεράσει τις δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Το νέο T-Roc, που βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, εξελίχθηκε πλήρως από λευκό χαρτί και έρχεται να συνδυάσει πιο ώριμη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υβριδικά συστήματα κίνησης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της γερμανικής εταιρείας στην κατηγορία των compact SUV.

Η νέα γενιά του μοντέλου αποκτά πιο δυναμικές αναλογίες χάρη στο αυξημένο συνολικό μήκος κατά 12 εκατοστά, στοιχείο που βελτιώνει τόσο την αισθητική όσο και τους διαθέσιμους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Η χαρακτηριστική coupe γραμμή στο πίσω μέρος παραμένει, όμως πλέον συνδυάζεται με πιο καθαρές επιφάνειες και έντονες λεπτομέρειες που δίνουν στο T-Roc πιο premium χαρακτήρα. Σημαντικό ρόλο στη νέα εικόνα παίζει και ο φωτισμός, με στάνταρ LED προβολείς και προαιρετικά IQ.LIGHT Matrix LED φώτα που ενώνονται με φωτιζόμενο λογότυπο της Volkswagen μέσω φωτεινής λωρίδας. Αντίστοιχα, στο πίσω μέρος υπάρχει LED φωτεινή μπάρα και φωτιζόμενο λογότυπο ανάλογα με την έκδοση.

Στο εσωτερικό η ποιότητα των υλικών και η άψογη συναρμολόγηση είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. Η Volkswagen επένδυσε σε πιο μαλακά υλικά, νέες επενδύσεις και έναν πλήρως ανασχεδιασμένο ψηφιακό διάκοσμο που δημιουργεί αίσθηση lounge. Η νέα οθόνη infotainment φτάνει τις 13 ίντσες, ενώ ο πίνακας οργάνων συνοδεύεται από προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και χειρισμού. Για πρώτη φορά στην κατηγορία του T-Roc διατίθεται προαιρετικό head-up display που προβάλλει πληροφορίες απευθείας στον ανεμοθώρακα. Παράλληλα, το νέο T-Roc γίνεται πιο πρακτικό και άνετο για οικογενειακή χρήση. Οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα απολαμβάνουν περισσότερο χώρο, ενώ ο χώρος αποσκευών αυξήθηκε στα 475 λίτρα.

Η Volkswagen προσφέρει επίσης νέα εργονομικά καθίσματα ergoActive με λειτουργία μασάζ στις ανώτερες εκδόσεις ενώ εφοδιάζεται με ένα πλήρες πακέτο ασφάλειας για οδηγό και επιβάτες. Απόδειξη και τα πέντε αστέρια που πήρε από τον ανεξάρτητο οργανισμό ασφάλειας EuroNCAP.

Το μοντέλο βασίζεται πλέον στην εξελιγμένη πλατφόρμα MQB evo, αποκτώντας προηγμένα συστήματα υποβοήθησης από μεγαλύτερα μοντέλα της εταιρείας, όπως τα Tiguan και Tayron. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το νέο Travel Assist, το Park Assist Pro με δυνατότητα αυτόματου παρκαρίσματος μέσω smartphone και το Exit Warning που προειδοποιεί για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα πριν ανοίξει η πόρτα.

Στην Κύπρο, σε πρώτο στάδιο, διατίθεται αποκλειστικά με ένα υβριδικό turbo βενζινοκίνητο σύνολο. Ο mild hybrid 1.5 eTSI κινητήρας αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm ροπής με την κατανάλωση να παραμένει στα 5.5 – 6.0 l/100Km. Έκδοση που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων. Εντός του 2026, αναμένεται να προστεθούν full hybrid εκδόσεις και τετρακίνητες παραλλαγές 4MOTION με δίλιτρο κινητήρα.

