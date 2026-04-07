Καταχωρίσθηκε στο Κακουργιοδικείο και ορίστηκε για πρώτη εμφάνιση τη Μεγάλη Πέμπτη η επίθεση σε βάρος της δικηγόρου της Δημοκρατίας που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή (3/4), με κατηγορούμενο τον 42χρονο Σύρο, ο οποίος λίγα λεπτά μετά την καταδίκη των 4 ετών που του επέβαλε το Κακουργιοδικείο, διέπραξε νέο αδίκημα.

Η υπόθεση καταχωρίσθηκε σήμερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου, καθώς το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 231 του Ποινικού Κώδικα ΚΕΦ.154, «όποιος προκαλεί παράνομα βαριά σωματική βλάβη σε άλλο είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές».

Να σημειωθεί ότι, αναφορικά με την καταδίκη του κατηγορούμενου, το Κακουργιοδικείο εξέδωσε ανακοίνωση χθες (6/4) στην οποία γίνεται αναφορά στα γεγονότα της υπόθεσης, περιλαμβανομένων της απαγωγής της παραπονούμενης και της βίαιης επίθεσης σε βάρος της παραπονούμενης, καθώς και το σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης.

Στις 3/4/2026 το Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε ποινή στην υπόθεση στον κατηγορούμενο, ηλικίας 42 ετών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος κατόπιν ακρόασης στα αδικήματα της αρπαγής προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του, επίθεσης προκαλούσας πραγματική σωματική βλάβη και δυο κατηγορίες άσκησης ψυχολογικής βίας. Επιβλήθηκε, επίσης, ποινή κατόπιν παραδοχής του κατηγορούμενου σε κατηγορίες επίθεσης προκαλούσας πραγματική σωματική βλάβη, κατοχής και χρήσης κοκαΐνης, εισόδου σε ξένη περιουσία με σκοπό να ενοχλήσει, μεταφοράς μαχαιριού που καταλήγει σε μυτερή άκρη εκτός της κατοικίας ή της αυλής του και κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου στην καταδικαστική απόφαση ημερομηνίας 12.3.2026, αλλά και τα γεγονότα που εκτέθηκαν σε σχέση με τις κατηγορίες τις οποίες ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε, η παραπονούμενη είχε ερωτική σχέση μαζί του. Ενόψει του ότι εξακολούθησε να ασχολείται με ναρκωτικά, η παραπονούμενη του ζήτησε να χωρίσουν, πλην, όμως, αυτός επέμενε.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, «στις 2.10.2024 και περί ώρα 21:00 ο κατηγορούμενος μετέβηκε απρόσκλητα στο σπίτι της και τον είδε έξω από το παράθυρο με φανάρι. Στις 4.10.2024 ενόψει αποχώρησης της παραπονούμενης από την οικία της, ο κατηγορούμενος μετέβη στο μέρος και αφού εξήλθε από το όχημα του, πήρε τη γάτα της παραπονούμενης, την έβαλε στο αυτοκίνητο του και έφυγε. Η παραπονούμενη εντόπισε τον κατηγορούμενο σε παρακείμενο χωράφι, ο οποίος της είπε πως αν ήθελε να πάρει τη γάτα της θα έπρεπε να μπει στο αυτοκίνητο του. Ενώ η παραπονούμενη άφησε την πόρτα ανοιχτή, ο κατηγορούμενος της ζήτησε να την κλείσει για να ανάψει τον κλιματισμό. Ο κατηγορούμενος ξεκίνησε το αυτοκίνητο και όταν η παραπονούμενη τον ρώτησε που πήγαιναν, άρχισε να της κάνει έντονα παράπονα ενώ για αρκετή ώρα περιφέρονταν άσκοπα μέσα στην πόλη της Λεμεσού. Σε κάποια στιγμή η παραπονούμενη του ζήτησε να την αφήσει να φύγει ή να την πάρει σπίτι της, αλλά ο κατηγορούμενος δεν το έπραξε.

Ακολούθως, την μετέφερε σε ένα απόμερο χωράφι με δέντρα και εκεί της είπε πως πρόθεση του ήταν να την σκοτώσει, αλλά το μετάνιωσε αφού τους είχε δει προηγουμένως γνωστό τους πρόσωπο. Αφού η παραπονούμενη αρνήθηκε να του δείξει τα μηνύματα στο τηλέφωνο της, ο κατηγορούμενος εκνευρίστηκε, άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου του και αφού φόρεσε γάντια εργασίας, άρπαξε την παραπονούμενη από τα μαλλιά και την χτύπησε σε διάφορα μέρη του σώματος της. Την κτύπησε, επίσης, με σχοινί στο πόδι προκαλώντας της μεταξύ άλλων εκχύμωση.

Στις 6.10.2024, ενώ η παραπονούμενη βρισκόταν σε περίπτερο όπου εργαζόταν, εισήλθε ο κατηγορούμενος και ξεκίνησε να της δημιουργεί σκηνές ζήλιας, ενώ μετά από πάροδο λίγης ώρας επέστρεψε, την άρπαξε με βία από τα μαλλιά και την χτύπησε με μανία με τα χέρια και τα πόδια του σε διάφορα μέρη του σώματος της. Τις πρώτες πρωινές ώρες στις 7.10.2024, ενώ η παραπονούμενη βρισκόταν στην οικία της μαζί με φιλικό της πρόσωπο, ο κατηγορούμενος έσπασε το γυαλί της πόρτας με τη χρήση ενός μαχαιριού, ενώ στη σκηνή εντοπίστηκε και μαύρη μεταλλική σωλήνα μήκους 53εκ.

Η παραπονούμενη προέβηκε σε καταγγελία στην Αστυνομία και εναντίον του κατηγορούμενου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ο οποίος καταζητούνταν και εντοπίστηκε στην Πάφο μετά την πάροδο ενός και πλέον μηνός, όπου συνελήφθη μετά από άγρια καταδίωξη. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 0,2 γρ. και ανέφερε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης 3 ημέρες προηγουμένως.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής του κατηγορούμενου, λήφθηκε υπόψη η σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετώπιζε και επιβαρυντικοί παράγοντες με βάση τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο 115(Ι)/2021, ήτοι το ότι τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά συρροή και σε χρόνο κατά τον οποίο ήταν σύντροφος της παραπονούμενης καθώς και η ύπαρξη βίας και εξαναγκασμού. Λήφθηκε, επίσης, υπόψη το στοιχείο του προσχεδιασμού στις πράξεις του, το ότι δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό καθώς και ο φόβος και ο τρόμος που προκάλεσε στην παραπονούμενη πλήττοντας σοβαρά, κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, την ψυχολογική ακεραιότητα της.

Περαιτέρω, λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές περιστάσεις του κατηγορούμενου με το Δικαστήριο να υπογραμμίζει ότι σε σοβαρά αδικήματα όπου ενδείκνυται η επιβολή αποτρεπτικής ποινής, όπως στην προκειμένη περίπτωση, οι παράγοντες αυτοί είναι περιορισμένης σημασίας, καθώς και η παραδοχή του σε κάποιες κατηγορίες. Σε σχέση με την ύπαρξη βεβαρημένου ποινικού μητρώου του κατηγορούμενου, το Δικαστήριο σημείωσε πως αποτελεί στοιχείο που μειώνει την επιείκεια που μπορεί να επιδειχθεί.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε στο κατηγορούμενο συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 4 ετών για το αδίκημα αρπαγής προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του, 18 μηνών για το αδίκημα της επίθεσης προκαλούσας πραγματική σωματική βλάβη και 2 ετών σε κάθε μια από τις δύο κατηγορίες για άσκηση ψυχολογικής βίας. Επέβαλε, επίσης, ποινή φυλάκισης 9 μηνών στην έτερη κατηγορία επίθεσης προκαλούσας πραγματική σωματική βλάβη καθώς και μικρότερες ποινές για τα υπόλοιπα αδικήματα. Διατάχθηκε, επίσης, όπως οι επιβληθείσες ποινές εκτελεστούν άμεσα και σε αυτές συνυπολογιστεί ο χρόνος κράτησης του κατηγορούμενου από 11.11.2024».