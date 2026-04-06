Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις σε σχέση με την επίθεση που δέχθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής (3/4) δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας από καταδικασθέντα, ο οποίος τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, μετά την ανακοίνωση της ποινής φυλάκισης τεσσάρων ετών που του επιβλήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έλαβαν καταθέσεις από λειτουργούς του Δικαστηρίου, οι οποίοι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, καθώς και από τη δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, μετέβησαν στις Κεντρικές Φυλακές, όπου έλαβαν κατάθεση από τον 42χρονο Σύρο.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε σήμερα, Δευτέρα, από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού στη Νομική Υπηρεσία και δόθηκαν οδηγίες για καταχώρηση ποινικής υπόθεσης. Αυτή αναμένεται να καταχωρηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για να παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Ο 42χρονος Σύρος θα αντιμετωπίσει κατηγορία πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς η δικηγόρος της Δημοκρατίας υπέστη κάταγμα ρινός.

Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικασθείς, μόλις του ανακοινώθηκε η ποινή φυλάκισης που του επέβαλε το Κακουργιοδικείο, ξέσπασε βίαια και επιτέθηκε, γρονθοκοπώντας στο πρόσωπο την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, κατά την αποχώρησή του από το εδώλιο.

Παρά το γεγονός ότι συνοδευόταν από μέλη της ΜΜΑΔ, η επίθεση δεν αποτράπηκε εγκαίρως, καθώς οι αστυνομικοί αιφνιδιάστηκαν.

Ακολούθως, ο καταδικασθείς ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που βρίσκονταν στον χώρο του Δικαστηρίου. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής υπέστη τραυματισμό στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέβη αφότου το τριμελές Κακουργιοδικείο είχε αποχωρήσει από την αίθουσα, μετά την ανακοίνωση της ποινής.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για υπόθεση απαγωγής γυναίκας.