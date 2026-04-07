Υπόνοιες για σοβαρά ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων φόνων, βιασμών και παιδεραστίας, αλλά και αναφορές για σχέσεις ατόμων με θέσεις εξουσίας με τον υπόκοσμο υπάρχουν στο αρχείο της “Σάντης”, όπως υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος παρέδωσε στην Αστυνομία 34 σελίδες με 137 τεκμήρια.

Μάλιστα, ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρει ότι οι αναφορές παραπέμπουν σε διάφορες υποθέσεις, από τη φούσκα του χρηματιστηρίου μέχρι τις συμφωνίες αγοράς δανείων και τις εκποιήσεις ακινήτων.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Σήμερα παρέδωσα στην αστυνομία δήλωση 34 σελίδων, υποστηριζόμενη από 137 τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή. Το υλικό που έχω παραδώσει αφορά τα όσα έχω δημοσιεύσει στο άρθρο μου «Το σκοτεινό πρόσωπο του “Κράτους Δικαίου” στην Κύπρο».

Από τα μηνύματα που είχε στο αρχείο της η Σάντη προκύπτουν πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, καθώς και υπόνοιες για άλλα σοβαρότατα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων φόνων, βιασμών και παιδεραστίας, ενώ υπάρχουν συγκλονιστικές αναφορές για σχέσεις ατόμων σε θέσεις εξουσίας με τον υπόκοσμο.

Περιέχονται πληροφορίες για απάτες λευκού κολλάρου, με τη συνεργασία του συστήματος εξουσίας και της κατάθεσης της λείας σε καταπιστεύματα του εξωτερικού. Οι αναφορές παραπέμπουν σε διάφορες υποθέσεις, από την εποχή της φούσκας του χρηματιστηρίου μέχρι τις συμφωνίες αγοράς δανείων και τις εκποιήσεις ακινήτων.

Σε αυτό το πλέγμα φέρονται αναμειγμένοι πολιτικά πρόσωπα, δικαστές, δικηγόροι και άλλοι παράγοντες. Το διακύβευμα είναι η επιβίωση των θεσμών της Δημοκρατίας. Οι αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κατείχαν ή κατέχουν ανώτατα αξιώματα καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε εσωτερική διερεύνηση από την Αστυνομία ή τη Νομική Υπηρεσία. Όπως προκύπτει από τα μηνύματα, υπήρχε πλήρης έλεγχος των κατασταλτικών μηχανισμών

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη το Υπουργικό Συμβούλιο να ανταποκριθεί στο αίτημα της κοινωνίας για απονομή δικαιοσύνης και να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, υπεράνω υποψίας.