Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένη πλινθόκτιστη οικία στην κοινότητα Αγίων Τριμιθιάς, στην επαρχία Λευκωσία, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 04:58 σε σωρό άχρηστων υλικών, συγκεκριμένα ξύλινων παλετών και ελαστικών, εντός της οικίας. Στη σκηνή ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας, με τα μέλη του να θέτουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο στις 05:35.

Ακολούθησε έρευνα στον χώρο, κατά την οποία δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός της οικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται η πυρκαγιά να τέθηκε κακόβουλα από άγνωστα πρόσωπα, ενώ τα αίτια θα διερευνηθούν περαιτέρω.