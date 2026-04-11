«ΧΡΙΣΤΟΣ ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας».

Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η Ανάσταση της ίδιας της ανθρωπότητας. Ο Κύριος ανέβηκε τον Γολγοθά και, μέσα από το Πάθος, έφθασε στη νίκη της ζωής. Είναι η μέρα της σιγής και της προσδοκίας, αλλά και της χαράς. Η μέρα που προαναγγέλλει το ελπιδοφόρο μήνυμα της Αναστάσεως. Ο κύκλος ολοκληρώνεται. Μετά το Πάθος έρχεται η Ανάσταση, μετά τον θάνατο η ζωή, μετά τη δοκιμασία η λύτρωση.

Η ΚΥΠΡΟΣ, εδώ και σχεδόν 52 χρόνια, ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά. Τα δύσκολα χρόνια της ημικατεχόμενης πατρίδας μας συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι την πολυπόθητη απελευθέρωση. Αυτός παραμένει ο αμετακίνητος στόχος. Το τέλος μιας μακράς και επίπονης πορείας.

ΑΥΤΟΣ είναι ο δικός μας Γολγοθάς. Μακρύς και ανηφορικός. Και η Ανάσταση θα έρθει μόνο όταν τερματιστεί η κατοχή, όταν η πατρίδα μας ελευθερωθεί.

