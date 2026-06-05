Αρνητικές ήταν οι οκτώ δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν την Πέμπτη για τον αφθώδη πυρετό, ενώ μέχρι το τέλος της Παρασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εκκρεμούσες θανατώσεις ζώων, δήλωσαν μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της νόσου, μετά τη σύσκεψη με τις αγροτικές οργανώσεις.

Σε δηλώσεις του, το μέλος της Επιτροπής και Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου Δημήτρης Επαμεινώνδας ανέφερε ότι η Επιτροπή είχε «μία πολύ παραγωγική συζήτηση» με τις αγροτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της υλοποίησης των μέτρων που λήφθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο την περασμένη Τρίτη.

Όπως είπε, οι αγροτικές οργανώσεις έθεσαν ερωτήματα, έλαβαν απαντήσεις για ορισμένα από αυτά, ενώ άλλα καταγράφηκαν και θα συζητηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι έχει καθοριστεί εβδομαδιαία συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, κάθε Παρασκευή.

Ακολούθως, ανέφερε, συζητήθηκαν με τα αρμόδια τμήματα τα εκκρεμή ζητήματα, κυρίως η ολοκλήρωση των θανατώσεων στις επαρχίες όπου η διαδικασία συνεχίζεται.

«Αναμένουμε σήμερα να ολοκληρωθούν οι θανατώσεις και να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα οι δειγματοληψίες», είπε, προσθέτοντας ότι η υλοποίηση των μέτρων που αποφασίστηκαν στο Προεδρικό βρίσκεται «σε καλό στάδιο».

Ερωτηθείς για τις εκκρεμούσες θανατώσεις, ανέφερε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της ημέρας, περιλαμβανομένης και της Πάχνας. Σημείωσε, παράλληλα, ότι έχει επιδειχθεί «σημαντική συνέπεια» από τους κτηνοτρόφους και ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Αναφορικά με τις δειγματοληψίες, είπε ότι οι οκτώ δειγματοληψίες που λήφθηκαν την Πέμπτη, πέντε στην επαρχία Λευκωσίας, δύο στη Λάρνακα και μία στη Λεμεσό, ήταν αρνητικές. «Δεν υπάρχουν άλλα κρούσματα μέχρι στιγμής», ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι αυτή την περίοδο διενεργούνται δειγματοληψίες στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης, στη βάση των τελευταίων κρουσμάτων.

Σε σχέση με τα ζητήματα που έθεσαν οι αγροτικές οργανώσεις, είπε ότι αφορούν κυρίως τις χαλαρώσεις, τα χρονοδιαγράμματά τους και το πότε θα αρχίσει η επανασύσταση της κτηνοτροφίας. Πρόκειται, πρόσθεσε, για θέματα που θα εξετάζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα, ενώ ορισμένα θα συζητηθούν εντός της εβδομάδας ώστε να δοθούν απαντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα.

Για το θέμα της ταφής ζώων στην Κοκκινοτριμιθιά, ο κ. Επαμεινώνδας είπε ότι το σημείο έχει αλλάξει και έχει βρεθεί λύση. Πρόσθεσε ότι ολοκληρώνεται και εκεί η θανάτωση και η ταφή, χωρίς να καταγράφεται πρόβλημα.

Από την πλευρά του, το μέλος της Επιτροπής Δημήτρης Τσάλτας ανέφερε ότι οι πρώτες αντιδράσεις, ιδιαίτερα από την Αστυνομία, ήταν «πάρα πολύ θετικές», σημειώνοντας ότι έχουν αρχίσει οι έλεγχοι.

Όπως είπε, έγιναν 101 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν ορισμένα ζητήματα. Ο κ. Επαμεινώνδας διευκρίνισε ότι εντοπίστηκαν δύο παραβάσεις που αφορούσαν μετακινήσεις χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι έλεγχοι, πρόσθεσε, αφορούν κυρίως οχήματα που κρίνονται ύποπτα, για έλεγχο αδειών, διακίνησης προϊόντων, ζώων και ζωοτροφών, καθώς και την εφαρμογή των διαταγμάτων.

Ο κ. Τσάλτας είπε ότι η στήριξη όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών είναι σημαντική, ώστε να βοηθηθούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να ελέγξουν την κατάσταση.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι σημαντική ήταν η συμβολή της Εθνικής Φρουράς στη δημιουργία χώρων ταφής, καθώς, όπως ανέφερε, η διαδικασία γίνεται ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος. «Βεβαίως, το κόστος το επωμίζεται το κράτος, αλλά είναι σίγουρα η καλύτερη λύση σε τέτοιες καταστάσεις επείγοντος», είπε.

ΚΥΠΕ