Ένα βακτήριο που μάλλον αλλάζει συμπεριφορά και, ενδεχομένως, να μεταδίδεται πλέον από άνθρωπο σε άνθρωπο, προκαλεί δερματικές βλάβες, φλεγμονή του δέρματος, φλύκταινες ή μικρά αποστήματα. Μέχρι σήμερα θεωρείτο ζωονόσος με σχεδόν ανύπαρκτα περιστατικά σε ανθρώπους αλλά τον τελευταίο μήνα, έχει εντοπιστεί σε δεκάδες ανθρώπους σε τρεις χώρες της ΕΕ.

Ο ιός μποξ που όχι μόνο δεν έπαψε να κυκλοφορεί στην Ευρώπη αλλά μάλλον εδραιώνεται με καταγεγραμμένα ήδη εκατοντάδες περιστατικά τον τελευταίο χρόνο. Η μποξ προκαλεί έντονη ανησυχία ενόψει καλοκαιριού αλλά και ενόψει μουντιάλ.

Η κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών που αποδίδονται σε τροφιμογενείς λοιμώξεις με τη Salmonella Stanley να εμφανίζεται σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλα τα πιο πάνω, μαζί με τα κουνούπια που έχουν σαρώσει την ΕΕ, συνθέτουν ένα κοκτέιλ καλοκαιρινών απειλών για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καλώντας τα κράτη-μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Η τελευταία αναφορά, επιδημιολογικής επιτήρησης του ECDC καταγράφει έναν – έναν τους κινδύνους (αυτή τη στιγμή), ενόψει θερινής περιόδου, αύξησης στις μετακινήσεις των πολιτών λόγω διακοπών και σίγουρα λόγω μουντιάλ, το οποίο, αξίζει να αναφερθεί έχει στήσει στο πόδι και τις αρμόδιες Αρχές στις ΗΠΑ.

Το βακτήριο Dermatophilus congolensis

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και ιδιαίτερη ανησυχία, προκαλεί η εμφάνιση 50 περιστατικών λοίμωξης από το βακτήριο Dermatophilus congolensis σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία.

Σύμφωνα με το ECDC, πρόκειται για μικροοργανισμό που μέχρι σήμερα συνδεόταν κυρίως με λοιμώξεις σε ζώα και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, προσέβαλε ανθρώπους.

Οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή, εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς τα καταγεγραμμένα περιστατικά, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, φαίνεται να παρουσιάζουν κοινά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και στενή γενετική συγγένεια.

Οι άνθρωποι που προσβλήθηκαν από το βακτήριο, ευτυχώς, παρουσίασαν ήπια συμπτώματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με αντιβιοτικά.

Το Dermatophilus congolensis είναι ένα βακτήριο που προκαλεί τη λεγόμενη δερματοφίλωση (dermatophilosis). Νόσο που προσβάλλει κυρίως βοοειδή, άλογα, πρόβατα και άλλα ζώα.

Στον άνθρωπο, εκδηλώνονται δερματικές βλάβες, ερυθρότητα και φλεγμονή του δέρματος, φλύκταινες ή μικρά αποστήματα, κρούστες και εξανθήματα, επώδυνες δερματικές αλλοιώσεις, κυρίως στα χέρια, τα πόδια ή σε σημεία τραυματισμού του δέρματος.

Στο επίκεντρο οι τροφιμογενείς λοιμώξεις

Ιδιαίτερες επισημάνσεις κάνει το ECDC στην επιδημία της Salmonella Stanley. Σύμφωνα με τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία, μέχρι τις 5 Ιουνίου είχαν εντοπιστεί 83 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εξετάζεται η σύνδεση ακόμη 24 επιπλέον περιστατικών.

Η επιδημία πλήττει κυρίως παιδιά και νεαρούς ενήλικες, ενώ τουλάχιστον 20 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία.

Οι έρευνες των υγειονομικών Αρχών στρέφονται προς επεξεργασμένα προϊόντα κοτόπουλου, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ευρείας κατανάλωσης στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Τα κουνούπια στο μικροσκόπιο

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, το ECDC στρέφει την προσοχή του και στα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών.

Η επιτήρηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει ήδη ξεκινήσει και οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στην Ευρώπη είναι ευνοϊκές για τη μετάδοση του ιού. Για αυτό και αναμένουν περισσότερα περιστατικά τις επόμενες εβδομάδες.

Mpox: Η Ευρώπη συνεχίζει να καταγράφει περιστατικά

Η ευλογιά των πιθήκων εξακολουθεί να απασχολεί την Ευρώπη αφού, σύμφωνα με το ECDC, μόνο τον Απρίλιο του 2026 καταγράφηκαν 102 περιστατικά της παραλλαγής Clade I σε 11 χώρες και 23 περιστατικά της Clade II σε επτά χώρες.

Σε διάστημα ενός έτους, από τον Μάιο του 2025 μέχρι τον Απρίλιο του 2026, 16 χώρες ανέφεραν συνολικά 458 περιστατικά Clade I, ενώ 18 χώρες κατέγραψαν 921 περιστατικά Clade II. Η πλειονότητα των περιστατικών αφορά άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες και δεν έχουν εμβολιαστεί.

Η Κύπρος δεν εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα του ECDC για το τελευταίο έτος, ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν για όλα τα κράτη, ότι η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση του καλοκαιριού μπορεί να συμβάλει στη διασπορά του ιού.

Έμπολα: Η σοβαρότερη διεθνής απειλή

Η σημαντικότερη, από απόψεως ουσιαστικού κινδύνου, απειλή που καταγράφεται στην έκθεση αφορά την επιδημία Έμπολα. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου είχαν καταγραφεί 381 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 64 θάνατοι στο Κονγκό, καθώς και 16 κρούσματα με έναν θάνατο στην Ουγκάντα. Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.

Στο πόδι λόγω Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ίδιες ανησυχίες που καταγράφονται στην Ευρώπη απασχολούν και τις υγειονομικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Επιπρόσθετα οι Αρχές στις ΗΠΑ ανησυχούν για την ιλαρά, αλλά και τον COVID-19. Η ανησυχία ενισχύεται από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν το 2025 τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών ιλαράς των τελευταίων δεκαετιών.