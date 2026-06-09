Κομβόι λεωφορείων ετοιμάζουν οι φίλοι και συμπαθούντες του νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Πάφου κ. Γρηγόριου με σκοπό να παρευρεθούν στην ενθρόνιση του στην Πάφο.

Για το σκοπό αυτό προγραμματίστηκε η δρομολόγηση τεσσάρων λεωφορείων από τη Λευκωσία. Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία να αναχωρήσουν από το Δάλι και από τη Μοσφιλωτή. Το σίγουρο είναι ότι ο νέος Μητροπολίτης δεν θα είναι μόνος, κάτι το οποίο θεωρείται υποστηρικτικό για τον ίδιο, δεδομένου ότι η αλλαγή σκυτάλης στο μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου δεν υλοποιείται υπό τις πλέον ομαλές συνθήκες.

Πάντως, ήδη είχε ανεπίσημη επαφή με την Πάφο και τους Παφίους τη Δευτέρα 1 Ιουνίου όταν συνόδευσε εκεί τον τοποτηρητή του θρόνου και Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Εξάλλου, την περασμένη Κυριακή επίσης μετέβη στην Πάφο στην πρώτη ανεπίσημη-επίσημη επίσκεψή του, με την ευκαιρία της μετάβασης στην Έμπα του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, ο οποίος λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα.

Στην Έμπα παρευρέθη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος εκφώνησε επιμνημόσυνο λόγο στο Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Κοινότητας.

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της ανάδειξης του νέου Μητροπολίτη Πάφου, αυτές αφορούν:

-Το Μήνυμα της εκλογής του το οποίο θα λάβει χώρα αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 6μμ, προ του εσπερινού, στον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.

-Την χειροτονία του κ. Γρηγόριου σε Επίσκοπο την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ημέρα της μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα στον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας

-Την ενθρόνιση του το απόγευμα της ίδιας μέρας (Πέμπτη 11 Ιουνίου) και ώρα 6μμ στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Γρηγόριος εξελέγη με 11 ψήφους υπέρ, ενώ μία ψήφο εξασφάλισε και ο ιερομόναχος Σωφρόνιος. Κατά τη μυστική ψηφοφορία κατεγράφησαν και τέσσερις αποχές.

Ο κ. Γρηγόριος, αμέσως μετά την εκλογή του, ερωτηθείς σχετικά από το philenews είχε αναφέρει πως οι πόρτες της Μητροπόλεως θα είναι ανοικτές για όλους, περιλαμβανομένου και του προκατόχου του (εν αργία πλέον) Μητροπολίτη Τυχικού.

Ο ίδιος ο νεοεκλεγείς Μητροπολίτης φέρεται να συναισθάνεται το βάρος που πέφτει στους ώμους του, ειδικά ένεκα και όσων προηγήθηκαν, αλλά την ίδια στιγμή είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να κτίσει γέφυρες με τους Παφίους και δεν αποκλείεται στην πορεία να έχει και επαφές με οργανωμένα σύνολα της επαρχίας.

Με ενδιαφέρον αναμένεται κατά πόσον στην τελετή ενθρόνισης θα παρευρεθούν και πολίτες της επαρχίας Πάφου, πέραν των πολιτών οι οποίοι θα μεταβούν από τη Λευκωσία.