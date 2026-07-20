Πενηντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, στις 20 Ιουλίου 1974.

Στις 05:30 ήχησαν σε ολόκληρη την Κύπρο οι σειρήνες, υπόμνηση της κυπριακής τραγωδίας και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Ημέρα μνήμης αλλά και τιμής η σημερινή, για τους πεσόντες και αγνοούμενους της εισβολής.

Πάνδημα μνημόσυνα και εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

Στις 08:00 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο Μακεδονίτισσας, υπέρ των πεσόντων αξιωματικών και οπλιτών κατά την τουρκική εισβολή, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Θα ακολουθήσει στις 10:00 στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, μνημόσυνο πεσόντων και παράκληση για ανεύρεση των αγνοουμένων και επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες.

Στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση καταδίκης των μαύρων επετείων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Κύριος ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ 1 και ραδιοφωνικά, από το Πρώτο Πρόγραμμα του σταθμού μας.