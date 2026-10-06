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Αλλάζει η νομοθεσία για τους εθελοντές πυροσβέστες, την πολύτιμη ομάδα πολιτών που συνδράμει στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων με πυρκαγιές και θεομηνίες.

Ο σχετικά πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για τους εθελοντές πυροσβέστες (πριν τέσσερα χρόνια) μετά από εισηγήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα αλλάξει μορφή, αφού θα ανατίθενται πλέον στους εθελοντές ειδικά καθήκοντα, πέραν της κατάσβεσης φωτιάς, ενώ θα περιλαμβάνονται πρόνοιες για υποχρεωτική εκπαίδευση, προσόντα και παροχή ειδικών στολών. Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες των εθελοντών πυροσβεστών αριθμούν πέραν των 400 προσώπων και θεωρούνται ισχυρός βραχίονας για τις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης, ειδικά κατά την πρώτη ανταπόκριση μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει ετοιμάσει νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμου του 2022, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον αρχιπύραρχο, ανάθεσης ειδικών καθηκόντων σε εθελοντές πυροσβέστες, ανάλογα με τα επαγγελματικά ή άλλα προσόντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την πείρα, την εκπαίδευση ή την πιστοποίησή τους.

Επίσης, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, η απαιτούμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση, η ανάθεση και καταγραφή των καθηκόντων που θα εκτελεί, η διατήρηση των αναγκαίων επαγγελματικών προσόντων, αδειών ή πιστοποιήσεων, καθώς και ζητήματα που αφορούν αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη ή ακόμη και απώλειάς της.

Με το νομοσχέδιο παρέχεται εξουσία στον αρχιπύραρχο, ανάλογα με τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να αναθέτει σε εθελοντή πυροσβέστη ειδικά καθήκοντα. Ως τέτοια μπορεί να είναι ο χειρισμός drone, άλλων τεχνικών μέσων ή η ανάθεση ειδικών καθηκόντων που αφορούν έρευνα και διάσωση ζωής που κινδυνεύει από φυσικές ή άλλες καταστροφές, πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις απειλής ζωής ή περιουσίας και προστασία του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές.

Προνοείται επίσης ότι εθελοντής πυροσβέστης εκτελεί μόνο τα καθήκοντα για τα οποία έχει εκπαιδευτεί, πιστοποιηθεί, όπου τούτο απαιτείται και κριθεί κατάλληλος και τα οποία του έχουν ανατεθεί από τον αρχιπύραρχο ή από μέλος της Πυροσβεστικής εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

Εθελοντής πυροσβέστης στον οποίο ανατίθενται ειδικά καθήκοντα δεν συμμετέχει στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκτός εάν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη εκπαίδευση και έχει κριθεί κατάλληλος. Τα καθήκοντα που δύναται να εκτελεί κάθε εθελοντής πυροσβέστης και οποιοιδήποτε περιορισμοί ως προς την εκτέλεσή τους, καθορίζονται από τον αρχιπύραρχο και καταχωρίζονται στο προβλεπόμενο στο άρθρο 17 Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών.

Στο νομοσχέδιο δεν γίνονται διαχωρισμοί για το ποιος μπορεί να διοριστεί ως εθελοντής πυροσβέστης, αφού προβλέπεται ότι όποιος πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκλειστικά για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, εφόσον:

(α) διαθέτει καλή ψυχική και σωματική υγεία, ανάλογη προς τη φύση των καθηκόντων που πρόκειται να του ανατεθούν·

(β) Διαθέτει τα επαγγελματικά ή άλλα προσόντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την πείρα, την άδεια ή την πιστοποίηση που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων·

(γ) Έχει την απαιτούμενη, ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων, γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας·

(δ) Έχει λευκό ποινικό μητρώο·

(ε) Τις ειδικότητες, τα προσόντα, τις άδειες, τις πιστοποιήσεις και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις απαιτούνται για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.