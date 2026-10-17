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Νέες μορφές εμπορίας προσώπων εμφανίζονται στη χώρα μας, αφού τα κυκλώματα έχουν αλλάξει τις μεθόδους τους ώστε να μην γίνονται αντιληπτά.

Αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες και τα στοιχεία που κατέχει η Αστυνομία και το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων. Από τις συγκεκαλυμμένες νύφες που στέλνονταν στην Κύπρο για να τελέσουν εικονικούς γάμους έναντι αμοιβής και τη σεξουαλική εκμετάλλευση εργαζομένων σε ορισμένες μπυραρίες, η εμπορία προσώπων τώρα διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές ή και της νόμιμης εργασίας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, γυναίκες από ευρωπαϊκές χώρες που δεν χρειάζονται άδεια παραμονής και εργασίας, έρχονται στην Κύπρο και δηλώνουν ότι θα δουλέψουν σε συγκεκριμένους κλάδους. Αυτό χρησιμοποιείται ως συγκάλυψη για να τις εκμεταλλεύονται τα κυκλώματα για σεξ μέσω αγγελιών και μηνυμάτων σε εφαρμογές. Επίσης, γυναίκες έρχονται στην Κύπρο και απευθείας μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές προσφέρονται για σεξ.

Αυτή η μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι δύσκολο να ανιχνευτεί, ωστόσο, οι Αρχές πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους σε διάφορα υποστατικά (μπυραρίες, λέσχες και φάρμες για εμπορία στην εργασία).

Μια άλλη μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης αφορά στην έλευση μικρών ομάδων προσώπων για επαιτεία κατά την οποία χρησιμοποιούνται και παιδιά. Φέτος, είναι περιορισμένος ο αριθμός των υποθέσεων που οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια και αφορούν σε εμπορία προσώπων ή εμπορία στην εργασία, ωστόσο, το θετικό είναι πως με τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας, αυτού του είδους τα περιστατικά έχουν περιοριστεί. Η Κύπρος παραμένει την πρώτη κατηγορία των ΗΠΑ στη λίστα με τις χώρες που λαμβάνουν μέτρα κατά της εμπορίας προσώπων, γεγονός που δείχνει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι ικανοποιημένο με τις ενέργειες που γίνονται στον τομέα αυτό.

Στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσε χθες το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με την ευκαιρία της Πανευρωπαϊκής Ημέρας Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων που είναι ορισμένη για αύριο, βρέθηκε η ενίσχυση της νομοθεσίας, η αποτελεσματικότερη δράση των αρμόδιων Υπηρεσιών και η έγκαιρη αναγνώριση και προστασία των θυμάτων.

Σε χαιρετισμό του, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, υπογράμμισε ότι η καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας, εξαναγκασμού και εκμετάλλευσης. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις σύγχρονες μορφές εμπορίας προσώπων, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας και της εκμετάλλευσης παιδιών, επισημαίνοντας τις πρόσθετες προκλήσεις που δημιουργεί η αξιοποίηση του διαδικτύου από τα εγκληματικά δίκτυα.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου, σημείωσε ότι έχει προχωρήσει στη δημόσια διαβούλευση τροποποιητικού νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, με σκοπό την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων και την προστασία των θυμάτων. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της επιχειρησιακής δράσης της Αστυνομίας, των στοχευμένων ελέγχων σε χώρους υψηλού κινδύνου, της εκπαίδευσης του προσωπικού και της συνεργασίας με ευρωπαϊκές και διεθνείς Αρχές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη εντοπισμού και αποστέρησης των παράνομων οικονομικών οφελών που αποκομίζουν τα εγκληματικά δίκτυα από την ανθρώπινη εκμετάλλευση.

Ο κ. Φυτιρής επεσήμανε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Κύπρος, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, κυρίως στον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και στην πρόσβασή τους σε ουσιαστική προστασία και υποστήριξη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η πραγματική επιτυχία των προσπαθειών μας δεν μετριέται μόνο από τις συλλήψεις και τις καταδίκες, αλλά και από την ικανότητά μας να προστατεύουμε τους ανθρώπους που έχουν υποστεί εκμετάλλευση και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Στο μεταξύ, για 5η χρονιά βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ η Κύπρος, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας ο οποίος διαβάστηκε από τον βοηθό Αρχηγό Επιχειρήσεων, Μάριο Αγιώτη. Όπως τόνισε, από την πλευρά της Αστυνομίας, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εξειδικευμένη διερεύνηση των υποθέσεων, στην αξιοποίηση πληροφοριών και σύγχρονων ανακριτικών μεθόδων, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής ικανότητας για τον εντοπισμό μορφών εκμετάλλευσης που ενδέχεται να παραμένουν κεκαλυμμένες. Ο ίδιος σημείωσε ότι στο επίκεντρο της δράσης της Αστυνομίας βρίσκεται ο άνθρωπος και η προσπάθειά μας ένας άνθρωπος που υπήρξε θύμα, μέσα από τη δική μας παρέμβαση, να ξανακερδίσει την ελευθερία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του. Η πρώτη επαφή με την Αστυνομία, μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής μεταξύ της συνέχισης της εκμετάλλευσης και της απελευθέρωσης ενός ανθρώπου από αυτήν, παρατήρησε