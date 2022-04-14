Ο τέως Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, εξελέγη Fellow της «Εθνικής Ακαδημίας Τεχνολογίας».

Η νεοσύστατη «Εθνική Ακαδημία Τεχνολογίας», η οποία έχει έδρα το Denver των ΗΠΑ, ιδρύθηκε από διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές σημαντικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κυρίως από τις ΗΠΑ, την Ασία και την Ευρώπη. Μεταξύ αυτών είναι τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, της Ουάσιγκτον, της Γάνδης, της Ζυρίχης, της Μινεσότα, του Κόμπε της Ιαπωνίας κλπ.

Η εκλογή του Καθηγητή Κώστα Γουλιάμου ως Fellow της «Εθνικής Ακαδημίας Τεχνολογίας» έγινε από το Συμβούλιο και αφορά στην Διεπιστημονική Τάξη.

Να σημειωθεί πως ο Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος είναι επίσης εκλεγμένο Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, ενώ το 2021 το Προεδρείο και η Γερουσία της Ακαδημίας τον εξέλεξαν εκπρόσωπο της Κύπρου.

Επίσης, το 2021 η Βασιλική Εταιρεία Τεχνών του Λονδίνου (Royal Society of the Arts) –ιδρυθείσα το 1754-, τον εξέλεξε Fellow. Εσχάτως, έλαβε το Πανελλήνιο Βραβείο Ποίησης «Jean Moréas» για την συλλογή του.