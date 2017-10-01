Χρόνο με τον χρόνο αναπτύσσεται, όχι μόνο όσον αφορά στην υλικοτεχνική του υποδομή και τον αριθμό των φοιτητών που το επιλέγουν, αλλά και όσον αφορά στην ακαδημαϊκή και ερευνητική του πτυχή. Διακρίσεις, ευρωπαϊκά βραβεία, διεθνείς συνεργασίες και άκρως θετικές αξιολογήσεις, είναι μερικά από τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Ο λόγος για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο πρόσφατα πέτυχε σημαντικές διακρίσεις στο ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Σε συνέντευξή του στον κυριακάτικο «Φ», ο Πρύτανης, Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος μιλά για το ευρωπαϊκό βραβείο έρευνας που απέσπασε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, για τα οφέλη μίας τέτοιας διάκρισης, τόσο για το ακαδημαϊκό ίδρυμα, όσο και για τον τόπο γενικότερα καθώς και για το σημαντικό ταξίδι στην Ουγγαρία που έδωσε άλλη μία ευκαιρία στο πανεπιστήμιο να ξεχωρίσει.

Τον τελευταίο μήνα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρέθηκε στην ελίτ των πανεπιστημίων της Ευρώπης καθώς πέτυχε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, αποσπώντας μεταξύ άλλων και το ευρωπαϊκό βραβείο έρευνας βάσει αξιολόγησης επι κριτηρίων ποιότητας. Τι ακριβώς σηματοδοτεί για τον οργανισμό σας η ποιότητα; Είναι γνωστή η αρχαία ή, κατ’ άλλους, αρχαιοφανής ρήση «ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ» (το καλό δε βρίσκεται στο πολύ, αλλά το πολύ βρίσκεται στο καλό) που, περιεκτικά, σημαίνει ότι η ποσότητα δεν διασφαλίζει την ποιότητα, αλλά η ποιότητα αντισταθμίζει την ποσότητα. Αυτό ακριβώς το νόημα σηματοδοτεί τη φιλοσοφία και τη στρατηγική του πανεπιστημίου μας. Ως Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιμένουμε σταθερά στην εκκόλαψη και εμπέδωση πρακτικών υψηλής ποιότητας και αριστείας. Αποτελούν πυρήνα του ακαδημαϊκού και διοικητικού DNA του οργανισμού μας. Πραγματικά, οι πρακτικές ποιότητας και οι δράσεις αριστείας γίνονται μεθοδικά και συστηματικά αφενός από τα μέλη της επιστημονικής μας κοινότητας αφετέρου από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας και, βέβαια, από τα ερευνητικά εργαστήρια και κέντρα του οργανισμού μας. Είμαστε πανεπιστήμιο με διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά επιτεύγματα και πρωτοπόρα πειραματική και καινοτομική διάσταση. Αυτήν ακριβώς την κουλτούρα όχι μόνο ενσωματώνουμε στη διδασκαλία αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Αποτέλεσμα αυτής της προσήλωσης και των μετρήσιμων αποτελεσμάτων είναι οι διακρίσεις μας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Κορυφαία εξ αυτών των διεθνών διακρίσεων είναι και το πρόσφατο βραβείο HR Αριστείας στην Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο 392 ακαδημαϊκοί οργανισμοί το έχουν λάβει στην Ευρώπη.

Τι γενικά κομίζει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα τέτοιο βραβείο HR Αριστείας στην Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβραβεύει –μετά από αξιολόγηση– το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Λογότυπο Αριστείας στην Έρευνα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του πανεπιστημίου στην επιστημονική αριστεία, μέσα από την ικανότητα και την υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του στα πεδία της έρευνας. Σπεύδω να υπογραμμίσω πως κορυφαία πανεπιστήμια έχουν λάβει αυτή τη διάκριση όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, το πανεπιστήμιο του Όσλο κ.λπ. Η βράβευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστοποιεί και αντανακλά το έργο αριστείας που επιτελείται στην έρευνα από την επιστημονική κοινότητα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το γεγονός ότι είμαστε ένας από τους 392 ακαδημαϊκούς οργανισμούς της Ευρώπης, στους οποίους έχει απονεμηθεί αυτή η σημαντική διάκριση, υποδεικνύει και αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα ερευνητικής γνώσης, καινοτομίας και υπηρεσιών που προσφέρουμε σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς βοηθά τη χώρα μας αυτή η ευρωπαϊκή διάκριση του πανεπιστημίου σας; Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο διαθέτει κορυφαίους ερευνητές που συνεργάζονται με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς αλλά και σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού αυξάνοντας αφενός το αναπτυξιακό δυναμικό, αφετέρου δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για το πανεπιστήμιο όσο και για την ίδια την Κύπρο. Σε μια οικονομία και κοινωνία που μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζεται στα ισχυρά σημεία εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας της ερευνητικής κοινότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ένα εκ των 392 είναι και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και, συνάμα, να αντιμετωπισθούν με αποφασιστικότητα οι προκλήσεις αλλά και οι ανάγκες της σημερινής εποχής μέσω του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Πριν από λίγες εβδομάδες βρεθήκατε στην Ουγγαρία για να υπογράψετε σε ειδική τελετή την ένταξη, μετά από αξιολόγηση, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στα 816 πανεπιστήμια που συγκροτούν τον διεθνούς κύρους οργανισμό Observatory Magna Charta Universitatum. Πώς εξηγείτε αυτή τη νέα διεθνή διάκριση; Tο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στις βασικές αξίες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και των ακαδημαϊκών αρχών που κυριαρχούν σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκαταλέγεται πλέον, μετά από εξέταση και αξιολόγηση, στα 816 πανεπιστήμια του Observatory Magna Charta Universitatum. Αρκεί να σας αναφέρω πως μεταξύ των πανεπιστημίων είναι και κορυφαία όσο και ιστορικά ιδρύματα του κόσμου όπως Université Paris I Panthéon Sorbonne, University of Cambridge, University of Oxford, Johns Hopkins University, University of Chicago, University of Zurich, Ludwig Maximilians-Universität, München και άλλα. Σπεύδω να υπογραμμίσω το γεγονός πως το Observatory Magna Charta Universitatum, το οποίο δημιουργήθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (EUA) και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, κωδικοποιεί τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής αυτονομίας αλλά και αυτοτέλειας που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρηστή διακυβέρνηση και αποτελεσματική λειτουργία των πανεπιστημίων. Επιπλέον, το Observatory Magna Charta Universitatum αποτελεί θεματοφύλακα των αρχών πανεπιστημιακής λειτουργίας με επίκεντρο το αναπόσπαστο της διδασκαλίας και έρευνας, της ανθρωπιστικής παράδοσης, του διηνεκούς διαλόγου, και της σύνδεσης με την κοινωνία έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να καταστούν τόπος και χώρος αριστείας. Με τα πανεπιστήμια να καθίστανται πιο σημαντικά για την κοινωνία, όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία των επιστημών, και σε μια εποχή κατά την οποία απαιτείται να είναι και προπύργια της ανεξάρτητης σκέψης στην εκπαίδευση και την έρευνα, η ένταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου στο Observatory Magna Charta Universitatum, αποτελεί μέγιστη τιμή. Ταυτόχρονα η ένταξή μας, υποδεικνύει και αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που τρέφει η διεθνής πανεπιστημιακή κοινότητα όσον αφορά στις αρχές της αυτοτέλειας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της αριστείας και της αξιοπιστίας του οργανισμού μας.