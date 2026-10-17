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Μια ενδιαφέρουσα, εκτεταμένη έρευνα του «Arab Barometer» παρουσιάζεται στο «Foreign Affairs» της 2ας Οκτωβρίου 2026 και τα συμπεράσματα εξήχθησαν μετά από συνεντεύξεις 855 κατοίκων της Γάζας και 800 της Δυτικής Όχθης.

Τα ευρήματα για τις συνθήκες διαβίωσης είναι συνταρακτικά, με το 85% των κατοίκων της Λωρίδας να έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μια φορά από τις 7 Οκτωβρίου. Στη Δυτική Όχθη, το 92% χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση κακή ή πολύ κακή.

Η επιδείνωση και η κακή ποιότητα ζωής, όμως, δεν μεταφράζεται σε πολιτική ριζοσπαστικοποίηση, όσο κι αν επιβάλλεται αυτό το αφήγημα για να «δικαιολογείται» η υποστήριξη των ισραηλινών επιθέσεων. Στη Γάζα, το 64% υποστηρίζει λύση δύο κρατών, ποσοστό αισθητά αυξημένο από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ η επιλογή μιας «άλλης λύσης», που συνδέεται συχνά με την ένοπλη αντίσταση, μειώθηκε από 20% σε 7%.

Εξάλλου, μόλις το 1/3 των κατοίκων της Γάζας εμπιστεύεται την κυβέρνηση της Χαμάς, με το 55% των Παλαιστινίων να απαντά ότι σε υποθετικές εκλογές, δεν θα υποστήριζε κανένα από τα υφιστάμενα κόμματα. Κάτι, επίσης, σημαντικό είναι το ότι το 77% των κατοίκων της Δυτικής Όχθης εξακολουθεί να θεωρεί τη δημοκρατία το καλύτερο πολίτευμα. Κατά τα άλλα, σχεδόν το 70% των Ισραηλινών απορρίπτει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Τελικά, ποια κοινωνία είναι πιο μισαλλόδοξη;

ΑΛ.ΜΙΧ