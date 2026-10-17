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Ούτε στα πιο ακραία όνειρά μας δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα υπήρχε πρόβλημα στην υλοποίηση του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Συνεπώς, η χθεσινή επίσημη παραδοχή της αρμόδιας υπουργού για την ακύρωση και της νέας διαδικασίας, μας έριξε από τα σύννεφα στην σκληρή πραγματικότητα.

Όπως επίσης ούτε καν πιστεύαμε εδώ και μια 30ετία ότι μαρίνα θα συζητούσαμε και μαρίνα δεν θα βλέπαμε ακόμη στην Πάφο. Και τότε πέσαμε από τα σύννεφα. Τελικά, πέσε – πέσε από τα σύννεφα στη γη, θα αποκτήσουμε όλοι πουλάδα ιπτάμενων στην Πάφο.

Ντόρα