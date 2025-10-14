Τη μετατροπή θέση διευθυντή σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης σε θέση επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης εισηγείται η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, καθώς εντοπίζει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη επιστολή προς την ΠΟΕΔ αναφέρεται ότι στην παρούσα φάση οι θέσεις διευθυντών σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης είναι εννέα εκ των οποίων οι επτά υπηρετούν στα αντίστοιχα Ειδικά Σχολεία, επομένως άλλες δύο θέσεις θεωρούνται υπεράριθμες. Αντίθετα, οι θέσεις επιθεωρητή για τη συγκεκριμένη βαθμίδα είναι τώρα τρεις εκ των οποίων η μία είναι κενή εδώ και τέσσερις σχολικές χρονιές. Την ίδια ώρα, αναφέρεται ότι οι ανάγκες εποπτείας, διοίκησης, αξιολόγησης και επιμόρφωσης στην Ειδική Εκπαίδευση έχουν αυξηθεί καθώς αυξάνονται τα παιδιά της Ειδικής Εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση και οι σχετικοί διορισμοί.

Η εισήγηση όμως αυτή για να υλοποιηθεί θα πρέπει να λάβει το πράσινο φως από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται η τροποποίηση των σχετικών σχεδίων υπηρεσίας και γίνεται συγκεκριμένη εισήγηση για τη μείωση του χρόνου εμπειρίας.

Όσον αφορά στο πώς βλέπει ένα τέτοιο ενδεχόμενο η ΠΟΕΔ, σε επιστολή της προς το Υπουργείο σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως θέση της είναι όπως οι εννέα θέσεις διευθυντών σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης να διατηρηθούν ως έχουν. Κάτι που στηρίζει η ΠΟΕΔ και σε δηλώσεις της υπουργού Παιδείας περί ανέγερσης νέων Ειδικών Σχολείων για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού που παρατηρείται στα υφιστάμενα Ειδικά Σχολεία και της επέκτασης του ορίου ηλικίας των παιδιών που φοιτούν σε αυτά.

Η ΠΟΕΔ θεωρεί επιβεβλημένη την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής δομής της Ειδικής Εκπαίδευσης, τόσο με τη δημιουργία θέσης Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης, όσο και μέσα από την αύξηση των θέσεων των επιθεωρητών, ενώ αναφορικά με την εισήγηση για αλλαγή των σχεδίων υπηρεσίας, αναφέρει πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, με πολλές προεκτάσεις και ως εκ τούτου ζητά συνάντηση για συζήτηση του.