Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία γυναίκας ηλικίας 47 ετών. Η γυναίκα ακολούθησε οδηγίες για δήθεν ανανέωση του προφίλ της στο Γενικό Σύστημα Υγείας (Γε.Σ.Υ.), με αποτέλεσμα να κλαπεί από το λογαριασμό της μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 29 Μαρτίου 2026, η παραπονούμενη έλαβε στο κινητό της τηλέφωνο γραπτό μήνυμα, το οποίο φαινόταν να προέρχεται από το Γε.Σ.Υ.. Μέσω του μηνύματος καλείτο, στην αγγλική γλώσσα, να ανανεώσει το προφίλ της, διαφορετικά αυτό θα απενεργοποιείτο την επόμενη ημέρα.

Η 47χρονη ακολούθησε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, που περιλαμβανόταν στο μήνυμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ιστοσελίδα που ομοίαζε με την επίσημη ιστοσελίδα του Γε.Σ.Υ. Εκεί της ζητήθηκε να καταχωρήσει προσωπικά στοιχεία, καθώς και τα πλήρη στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας, δήθεν για σκοπούς καταβολής τέλους ανανέωσης.

Την επόμενη ημέρα, η παραπονούμενη δέχθηκε τηλεφώνημα από λειτουργό της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται, ο οποίος την ενημέρωσε για ύποπτη συναλλαγή στον λογαριασμό της. Από έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχε αποσπαστεί το χρηματικό ποσό των €10.000.

Ο Κλάδος Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Με αφορμή και αυτή την υπόθεση η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε παρόμοια μηνύματα, καθώς και σε κάθε συναλλαγή του μέσω διαδικτύου. Ιδιαίτερα υπενθυμίζεται ότι επίσημοι οργανισμοί δεν ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω SMS ή συνδέσμων.

Επιπρόσθετα καλούνται οι πολίτες: