Ιστορική ακαδημαϊκή επίδοση σημείωσε ο φοιτητής Βασίλης Σκουφαρίδης, αφού κατάφερε να καταγράψει τον υψηλότερο μέσο όρο στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταξύ όλων των αποφοίτων όλων των Τμημάτων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, κατά την Τελετή Βράβευσης Φοιτητών και Φοιτητριών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, τιμήθηκε με το Βραβείο του Προέδρου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το εν λόγω βραβείο αποτελεί την ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση που απονέμεται σε προπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως αναγνώριση της εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης, της συνέπειας και της αριστείας κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, η διάκριση του Βασίλη Σκουφαρίδη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο Σταθμικό Μέσο Όρο (ΣΜΟ) που έχει καταγραφεί στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταξύ όλων των αποφοίτων όλων των Τμημάτων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ιστορική επίδοση, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η εξαιρετική αυτή επιτυχία, όπως αναφέρεται, αντανακλά το υψηλό επίπεδο γνώσεων, την αφοσίωση και το ήθος του ίδιου του φοιτητή, αλλά και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής. Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα, τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνολικά.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής «συγχαίρει θερμά τον Βασίλη Σκουφαρίδη για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχιση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής του πορείας. Η πορεία και οι επιτυχίες του αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους σημερινούς και μελλοντικούς φοιτητές του Τμήματος, επιβεβαιώνοντας ότι η αριστεία, η επιμονή και η αγάπη για τα μαθηματικά μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα επιτεύγματα».