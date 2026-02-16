Μια ουσιαστική περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Θεράποντα, όπου διοργανώθηκε δεντροφύτευση με στόχο την αποκατάσταση της περιοχής και την ενίσχυση της προσπάθειας αναδάσωσης μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την Πράσινη Ασπίδα (Green Shield Cyprus) στο πλαίσιο του προγράμματος You Reforest Cyprus, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες προσπάθειες δεντροφύτευσης στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα You Reforest Cyprus έχει ως βασικό στόχο την αναδάσωση καμένων περιοχών, τη φύτευση χιλιάδων δέντρων και —κυρίως— τη διασφάλιση της φροντίδας και βιωσιμότητάς τους, ώστε η περιβαλλοντική αποκατάσταση να είναι ουσιαστική και μακροπρόθεσμη.

Η δράση στον Άγιο Θεράποντα ξεχώρισε για τον πολυεθνικό της χαρακτήρα. Κύπριοι, Ρώσσοι, Λευκορώσσοι, Ουκρανοί και Ισραηλινοί συμμετείχαν ενεργά, συνεργαζόμενοι για έναν κοινό σκοπό: τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Η εικόνα ανθρώπων διαφορετικών χωρών να εργάζονται δίπλα-δίπλα ανέδειξε τον υπερεθνικό χαρακτήρα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρά το θετικό κλίμα και τη σημαντική παρουσία εθελοντών από το εξωτερικό, σχολιάστηκε το γεγονός ότι οι Κύπριοι συμμετέχοντες ήταν αριθμητικά λιγότεροι. Το στοιχείο αυτό δημιούργησε προβληματισμό, ιδιαίτερα σε μια χώρα που έχει βιώσει έντονα τις συνέπειες των πυρκαγιών, με καμένες εκτάσεις και κοινότητες που εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις καταστροφές.

Η δράση λειτούργησε, πέρα από περιβαλλοντική παρέμβαση, και ως αφορμή για ευρύτερη συζήτηση γύρω από την έμπρακτη συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε μια περίοδο όπου οι επιπτώσεις της γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς, η ενεργός παρουσία σε τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Σημαντική ήταν και η θεσμική παρουσία στη δράση. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεράποντα συνέβαλε στη φιλοξενία και τη συνεργασία, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου – Animal Party Cyprus (APC) και του Πράσινου Κόμματος Κύπρου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Υπουργός Υγείας. Καθοριστική υπήρξε επίσης η συμβολή των χορηγών που στηρίζουν τέτοιες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

Η δεντροφύτευση στον Άγιο Θεράποντα ανέδειξε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η φύση δεν γνωρίζει σύνορα. Η ευθύνη όμως για την προστασία και αποκατάσταση του τόπου παραμένει πρωτίστως υπόθεση των ίδιων των πολιτών και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την Πράσινη Ασπίδα (Green Shield Cyprus) στο πλαίσιο του προγράμματος You Reforest Cyprus, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες προσπάθειες δεντροφύτευσης στην Κύπρο.