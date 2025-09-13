Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη Γάζα, που διοργανώνει το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση περιλαμβάνει ολιγόλεπτη συγκέντρωση και πορεία με διαδρομή Πλατεία Ελευθερίας – Υπουργείο Οικονομικών – ΠΑΣΥΔΥ – Φώτα Λόρδου Βύρωνος – Σπίτι Ε.Ε. – επιστροφή στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η πορεία πραγματοποιείται «κατά του λιμού και της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη», με τους ομιλητές να δηλώνουν τη στήριξή τους στους Παλαιστινίους, ενάντια στη βαρβαρότητα του πολέμου, απαιτώντας «τερματισμό της γενοκτονίας», μεταξύ άλλων.

«Δεν έχουμε το δικαίωμα του εφησυχασμού και της αδιαφορίας. Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, ένα σύγχρονο ολοκαύτωμα, χιλιάδες παιδιά, αθώοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι και ασθενείς, πεθαίνουν από την πείνα και την τεχνητή ανθρωπιστική κρίση, θα είμαστε εδώ», τόνισε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, Τάσος Κωστέας.

Σημείωσε ότι συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση μαζί με πολλές άλλες φιλειρηνικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο και στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης «προς την εξοντωμένη Γάζα». «Μαζί με τους ακτιβιστές του στολίσκου Σούμουτ, με πλεούμενα από 45 χώρες, μια μεγάλη αντιπολεμική συμμαχία δημιουργείται και υψώνει ασπίδα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη», ανέφερε.

«Θα είμαστε εδώ γιατί το Ισραήλ έχει σκοπό να εξολοθρεύσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας και της Δυτικής Όχθης. Θα είμαστε εδώ, όσο τα χιλιάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνουν στον προορισμό τους. Όσο δολοφονούνται παιδιά για λίγο αλεύρι. Όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει νοσοκομεία, δολοφονεί γιατρούς και καταστρέφει ντεπόζιτα νερού», πρόσθεσε.

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και οι άλλες φιλειρηνικές οργανώσεις, η πλειοψηφία του κυπριακού λαού, ανέφερε, «βρίσκονται σταθερά προσηλωμένοι στην υπόθεση της Ειρήνης – δίπλα στο λαό της Παλαιστίνης σε κάθε δοκιμαζόμενο λαό». Συμμεριζόμαστε το δράμα και την αδικία γιατί και εμείς, η Κύπρος, βιώνουμε την κατοχή και τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, είπε.

Θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε χρέος προς τις επόμενες γενιές, να επικρατήσουν το δίκαιο, η αλήθεια και η ειρήνη, είπε τέλος.

Ο Νίκος Περιστιάνης τόνισε ότι αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη «είναι φρικτό — όχι μόνο για τον παλαιστινιακό λαό που υφίσταται την καταστροφή, τον πόνο και τον θάνατο καθημερινά, αλλά και για εμάς όλους. Για την ίδια την ιδέα της κοινής μας “ανθρωπινότητας”».

Σήμερα, είπε, στην Παλαιστίνη οι αρχές του σεβασμού των κρατικών συνόρων, της μη-παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των άλλων κρατών, και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, «καταπατούνται».

Διερωτήθηκε «πώς γίνεται, ένας λαός με την ιστορική μνήμη του διωγμού, της προσφυγιάς, της εξόντωσης, να στηρίζει — σε τόσο μεγάλο ποσοστό — πολιτικές που συνιστούν μορφές συλλογικής τιμωρίας, αποκλεισμού, και εκτοπισμού; »

Αν αποδεχτούμε τη λογική ότι ο ισχυρός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είπε ακόμη, «να βομβαρδίζει, να σκοτώνει, να σπέρνει την πείνα και να εξορίζει – είναι σαν να αποδεχόμαστε πως η παγκόσμια ηθική τάξη, αυτή που οικοδομήθηκε μετά το “Ποτέ Ξανά”, έχει ήδη καταρρεύσει».

Ο κ. Περιστιάνης είπε ότι αυτό το πισωγύρισμα, αυτή η υποτροπή στις αξίες και την ηθική δεν αφορούν μόνο το Ισραήλ. «Μας αφορούν όλους. Γιατί αν δεν υπερασπιστούμε σήμερα τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, αύριο ίσως να μην υπάρχουν πια δικαιώματα να υπερασπιστούμε», πρόσθεσε.

Σημειώνοντας ότι η Ειρήνη χτίζεται πάνω στη Δικαιοσύνη και όχι πάνω στα ερείπια ενός λαού, ο κ. Περιστιάνης δήλωσε «απαιτούμε, αποστολή ειρηνευτικής δύναμης που να διασφαλίσει τον τερματισμό της γενοκτονίας, απόδοση ευθυνών για τα εγκλήματα πολέμου, ανοικοδόμηση της Γάζας και επικράτηση του διεθνούς δικαίου και όχι του δικαίου του ισχυρού».

Ο Παλαιστίνιος Haytham Alzeer διερωτήθηκε «πόσους θανάτους ακόμα πρέπει να μετρήσουμε για να κινητοποιηθούν οι δυτικές «πολιτισμένες» κυβερνήσεις; » και πρόσθεσε: «Οι λέξεις «μαζική εξόντωση» και «γενοκτονία» ακούγονται σκληρές – αλλά δεν είναι πιο σκληρές από τη σιωπή τους όσο οι άνθρωποι μας πεθαίνουν».

«Το κράτος του Ισραήλ έχει καταντήσει κράτος δολοφόνος», είπε ο κ. Alzeer, σημειώνοντας ότι, «με την ατιμωρησία και την πλήρη υποστήριξη των ισχυρών, τρέφει την επεκτατική του πολιτική πάνω στις ζωές αθώων». Και όμως, να ξέρουν, συνέχισε, «κανένα «Μεγάλο Ισραήλ» δεν θα οικοδομηθεί πάνω σε ερείπια παλαιστινιακών σπιτιών και καρδιών».

Εδώ στην Κύπρο, είπε, «η αλληλεγγύη σας μας δίνει δύναμη. Ο κυπριακός λαός ξέρει τι σημαίνει κατοχή, καταστροφή τόπων και ανθρώπων. Η στήριξή σας είναι φως στο σκοτάδι μας. Σας ευχαριστούμε βαθιά που δεν αφήνετε τον λαό μας μόνο του».

Απόψε, από την Κύπρο μέχρι την Παλαιστίνη, «στέλνουμε μήνυμα σε όλο τον κόσμο: Δεν θα σωπάσουμε. Δεν θα λυγίσουμε. Δεν θα αφήσουμε να περάσει η γενοκτονία», είπε.

Ο Τάκης Χατζηδημητρίου, σε μήνυμά του, αναφέρει ότι ενώνει τη φωνή του με τους συμμετέχοντες στην πορεία, «ενάντια στη βαρβαρότητα, ενάντια στο έγκλημα πολέμου που γίνεται πλάι μας με το λιμό, που τόσο απάνθρωπα επιβλήθηκε στο λαό της Γάζας».

Αναφέρει ακόμη ότι είναι πολλές οι κυβερνήσεις «που ανέχονται την ρατσιστική συμπεριφορά της κυβέρνησης του Ισραήλ και είναι ατύχημα που η Κυπριακή Κυβέρνηση βρίσκεται αναμεσά τους, μέτοχος στην αποσιώπηση του μεγαλύτερου εγκλήματος του 21ου αιώνα».

Σημείωσε ότι η εκδήλωση συμπορεύεται «με όλους τους λαούς που, εις πείσμα του καιροσκοπισμού των κυβερνήσεων τους, εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστίνιους, στη στεριά με διαδηλώσεις και στη θάλασσα με τα πλοία προς τη Γάζα». Προσφέρουμε ακόμη τη στήριξη μας στο λαό του Ισραήλ που διαδηλώνει εναντίον του πολέμου και που καταδικάζει τη γενοκτονία, αναφέρει στο μήνυμά του.

Στο δικό της μήνυμα, η Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή αναφέρει ότι «η σιωπή δεν είναι επιλογή», και ότι, η συνείδηση της ανθρωπότητας κρίνεται σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα.

Δεν γίνεται να μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα, σημειώνει, «αλλά να γυρνάμε το κεφάλι μπροστά σε μια λιμοκτονία, που καταδικάζει τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο». Δεν γίνεται να μιλούμε για ειρήνη, πρόσθεσε, «αλλά να κλείνουμε τα μάτια – για τα δικά μας δήθεν συμφέροντα – μπροστά σε μια γενοκτονία».

Ως μητέρα, ως συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας «και ως άνθρωπος που σέβεται τις αρχές του», αναφέρει, «θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα στον άμαχο πληθυσμό της Παλαιστίνης και δίπλα σε κάθε άμαχο πληθυσμό που αιμορραγεί».

Η προάσπιση της ειρήνης, αναφέρει η κ. Μιχαηλίδου-Καδή, είναι υπεράνω οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας, προσθέτοντας ότι είναι το νήμα που ενώνει τα κινήματα αλληλεγγύης και τις φωνές ανθρώπων που αντιστέκονται, σε κάθε γωνία της γης, «που ολοένα αυξάνονται και δυναμώνουν».

