Άγνωστη είναι ακόμη η πορεία των διεργασιών που είχαν αρχίσει τους προηγούμενους μήνες για την έλευση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέσω παραρτήματος του στην Πάφο.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται ενώπιον της ειδικής επιτροπής που έχει ήδη συσταθεί από την Σύγκλητο του ΑΠΘ προκειμένου να διαφανεί αν μπορεί να λειτουργήσει παράρτημα του ακαδημαικού ιδρύματος στην Πάφο, ωστόσο οι τοπικοί φορείς δεν έχουν ακόμη ενημέρωση για τυχόν οριστικοποίηση των αποφάσεων.

Το θέμα είχε αποκαλύψει ο καταγόμενος από την Πάφο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ιδρύματος, Στράτος Στυλιανίδης, αναφέροντας ότι οι πρυτανικές αρχές είναι σε διαβούλευση με τις αρχές της πόλης της Πάφου προκειμένου να διαφανεί αν είναι εφικτή η εξέλιξη αυτή.

Σύμφωνα με τον Στράτο Στυλιανίδη, η Σύγκλητος του ΑΠΘ έχει συστήσει Επιτροπή η οποία μελετά το ενδεχόμενο λειτουργίας παραρτήματος στην πόλη της Αφροδίτης και θα καταθέσει την εισήγησή της τους επόμενους μήνες. Ο κ. Στυλιανίδης είχε εκτιμήσει, τότε, ότι η απόφαση θα ληφθεί μέσα στο 2025 και ανέφερε ότι υπάρχουν κατάλληλες υποδομές στην πόλη για τον σκοπό αυτό, όπως είναι το κτήριο του Pafos Innovation Institute, ώστε να λειτουργήσουν άμεσα οι σχολές του παραρτήματος.

Όπως τόνισε ο κ. Στυλιανίδης, βάσει της κυπριακής νομοθεσίας απαιτείται η λειτουργία τουλάχιστον τριών σχολών ενός ακαδημαικού ιδρύματος ώστε να λάβει άδεια λειτουργίας παραρτήματος του στην Κύπρο.