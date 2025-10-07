Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πέντε κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας λόγω της ξήρανσης του φράγματος Βυζακιάς συζήτησε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, απευθύνοντας έκκληση προς την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη διαχείριση του υδατικού ζητήματος σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε ότι η Δυτική Λευκωσία «εκπέμπει SOS» για το νερό, σημειώνοντας ότι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα όριά τους. Επισήμανε τις μεγάλες απώλειες λόγω μη συντήρησης φραγμάτων και μη ολοκλήρωσης αρδευτικών δικτύων και κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, τόνισε ότι η λειψυδρία καταστρέφει φυτείες και δέντρα, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προσφέρει λύσεις. «Το υδατικό πρόβλημα είναι μαζί με το Κυπριακό το υπ’ αριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, σημείωσε ότι οι πέντε κοινότητες αντιμετωπίζουν σοβαρότατο ζήτημα επιβίωσης, καλώντας για άμεσες λύσεις εντός 15 ημερών, ακόμα και με ανόρυξη ιδιωτικών γεωτρήσεων χρηματοδοτούμενων από το κράτος.

Η κοινοτάρχις Βυζακιάς, Ελένη Νεοπτολέμου, δήλωσε ότι η κοινότητα ζει με καθημερινές εκ περιτροπής αποκοπές νερού, περιγράφοντας την κατάσταση ως απελπιστική. Ζήτησε μεταφορά νερού από άλλα φράγματα, νέες διατρήσεις και ενίσχυση με έργα αφαλάτωσης.

Οι τοπικοί εκπρόσωποι κατέληξαν ότι η ύπαιθρος «πεθαίνει» και ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμα έργα υποδομής, όπως η διασύνδεση φραγμάτων με αγωγούς, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση των κοινοτήτων.

ΚΥΠΕ