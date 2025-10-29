Αργά το βράδυ αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ροή του νερού στη Λεμεσό μετά και την διακοπή σε μεγάλο μέρος της πόλης λόγω των εργασιών εκτέλεσης σημαντικού βελτιωτικού έργου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΑ Λεμεσού.

Η σχετική ανακοίνωση

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι οι εργασίες εκτέλεσης του σημαντικού βελτιωτικού έργου, που περιλάμβανε τη μετακίνηση και αναβάθμιση κεντρικού αγωγού υδατοπρομήθειας που έγιναν σήμερα 29 Οκτωβρίου, για τις οποίες είχε διακοπεί προσωρινά η παροχή νερού σε μεγάλο μέρος της Λεμεσού, έχουν ολοκληρωθεί.

Για λόγους ασφάλειας και ομαλής επαναλειτουργίας του δικτύου, η αποκατάσταση της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ροή του νερού σε ολόκληρη την περιοχή. Η πλήρης αποκατάσταση της ροής του νερού αναμένεται μέχρι αργά το βράδυ.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, καθώς το έργο αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της υδατικής υποδομής και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης μας.