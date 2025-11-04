Η ολοκλήρωση της πρώτης από τις τρεις πλατείες που θα δημιουργηθούν στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, στο πλαίσιο των δύο μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνει το πρώτο στίγμα της μεταμόρφωσης της καρδιάς της Λάρνακας. Ένας άλλοτε υποβαθμισμένος και σε κάκιστη κατάσταση δρόμος, που ενώνει τις εμπορικές οδούς Ερμού και Λόρδου Βύρωνος, άλλαξε ριζικά μέσω μιας όμορφης πλατείας, που άρχισε ήδη να σφύζει από ζωή. Καταλυτική ήταν η απόφαση να επιτραπεί σε καφετέρια να τοποθετήσει τραπεζάκια εντός της πλατείας, γεγονός που έφερε αρκετό κόσμο τις τελευταίες ημέρες στο ταλαιπωρημένο εμπορικό κέντρο, την ώρα που οι καταστηματάρχες δίνουν μάχη επιβίωσης. Ήδη έχουν φυτευτεί και τα πρώτα δέντρα στην οδό Γλάδστωνος, ενώ απομένουν η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και ξύλινων κατασκευών.

Εν τω μεταξύ, άρχισε να παίρνει την τελική της μορφή και η οδός Ερμού που αναμένεται να παραδοθεί πριν τα Χριστούγεννα, με τις εργασίες να είναι εντατικές. «Τα έργα προχωρούν κανονικά και δεν παρατηρείται οποιαδήποτε παραβίαση του συμβολαίου, αντιθέτως εργάζονται και Σάββατα και Κυριακές. Φαίνεται πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε η Ερμού να παραδοθεί πριν τις 15 Δεκεμβρίου», ανέφερε ο κ. Βύρας, σημειώνοντας πως τα τελικά χρονοδιαγράμματα για το έργο θα παρουσιαστούν δημόσια στις 14 Νοεμβρίου, όταν θα γίνει ενημέρωση εκπροσώπων των ΜΜΕ και των καταστηματαρχών. Σ’ ό,τι αφορά στην νέα πλατεία Γλαδστωνός, σημείωσε πως αποτελεί μια ένδειξη για το πως θ’ αλλάξει το κέντρο. «Ήταν ένας δρόμος σε κακή κατάσταση και τώρα έχει γίνει πλατεία, γεγονός που συμβάλλει στην αλλαγή της εικόνας του κέντρου», σημείωσε, προσθέτοντας πως ιδιαίτερα το περασμένο Σαββατοκυρίακο η συγκεκριμένη πλατεία έσφυζε από ζωή.

Τα έργα συνεχίζονται, εξάλλου, σε άλλους κάθετους της Ερμού και στη Ζήνωνος Κιτιέως και συνολικά αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου ένα χρόνο. Δύσκολες ώρες συνεχίζουν να περνούν οι καταστηματάρχες, οι οποίοι έχουν σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών τους, αφού σε κάποιους δρόμους είναι δύσκολη η διακίνηση. «Τα έργα προχωρούν και φαίνεται να είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Περιμένουμε με ανυπομονησία πολύ σύντομα ν’ ανοίξει ολόκληρη η Ερμού», ανέφερε στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταστηματαρχών του Εμπορικού Κέντρου, Δημήτρης Δημητρίου, υποδεικνύοντας πως τα έργα ήταν αναγκαία. «Γνωρίζαμε πως χωρίς ταλαιπωρία δεν μπορούσαν να γίνουν έργα. Εγώ βρίσκομαι 35 χρόνια στο εμπορικό κέντρο και είναι η πρώτη φορά που βλέπω έργα. Νιώθουμε πως κάτι θ’ αλλάξει και θα ομορφύνει», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως επειδή άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα, υπάρχει ζήτηση για ενοικίαση καταστημάτων που είναι κενά. Πρόσθεσε, ακόμη, πως ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών, μετά την επιτυχία της μεγάλης εκδήλωσης center by night, όπου οι πολίτες μπορούσαν να ψωνίζουν μέχρι τις 11 το βράδυ, θα ετοιμάσει σύντομα κι άλλες αντίστοιχες.