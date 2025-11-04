Η υδατική κατάσταση της επαρχίας Πάφου, όπως και σ΄ ολόκληρη την Κύπρο είναι τραγική. Τα φράγματα έχουν στην ουσία στερέψει, αφού βρίσκονται στο ιστορικό χαμηλό του 10%. Το υδατικό ισοζύγιο στην επαρχία Πάφου έχει αλλάξει δραματικά και η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Οι διαθέσιμες ποσότητες νερού δεν αρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της επαρχίας και ως εκ τούτου, θα έχουμε αποκοπές σε ύδρευση και άρδευση, σε περίπτωση που αυτή η δραματική κατάσταση συνεχιστεί.

Αυτά τονίζει σε παρέμβαση του ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, επισημαίνοντας ότι ειδικότερα για την περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, όπου η ύδρευση εξαρτάται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες, επιβάλλεται άμεσα η λήψη μέτρων.

Αυτό θα αντιμετωπισθεί, επισημαίνει, με μέτρα όπως η δημιουργία Μονάδας Αφαλάτωσης στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής. Εξάλλου, με τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, οι γεωτρήσεις που σήμερα καλύπτουν τις ανάγκες για πόσιμο νερό, θα αφεθούν να καλύπτουν τις ανάγκες άρδευσης, τονίζει.

Επιβάλλεται, αναφέρει ακόμη, η ολοκλήρωση, από το κράτος, του αρδευτικού έργου της περιοχής Πωμού το οποίο συνδέει το φράγμα Πωμού με το φράγμα της Ευρέτου ώστε σε περίπτωση υπερχείλιση του, το νερό να μην χάνεται και να αποταμιεύεται στο φράγμα της Ευρέτου, όπως επίσης η σύνδεση του δικτύου άρδευσης της κοιλάδας της Χρυσοχούς με το φράγμα της Ευρέτου ώστε να μπορεί να αρδεύεται η κοιλάδα.

Τα αιτήματα αυτά, τα έχουμε θέσει με επιστολή μας ως ΑΚΕΛ προς την αρμόδια υπουργό, αναμένοντας σχετική ενημέρωση για τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναφέρει ο Βαλεντίνος Φακοντής. Επιπρόσθετα, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, θέσαμε εκ νέου το θέμα της ανάγκης δημιουργίας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, είπε.

Η κυβέρνηση θα πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε ούτε η Πόλη Χρυσοχούς, ούτε και καμιά άλλη περιοχή της επαρχίας Πάφου ή της Κύπρου γενικότερα να αντιμετωπίσει ελλείψεις στην ύδρευση και άρδευση το επόμενο διάστημα, κατέληξε.