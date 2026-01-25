Η υπαίθρια Λαϊκή Αγορά του Δήμου Πάφου, ένα έργο που υπογράφτηκε για κατασκευή τον περασμένο Οκτώβριο, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το αμέσως επόμενο διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία, θέτοντας τέρμα στο κενό που υπήρχε στον τομέα αυτό την τελευταία δεκαετία περίπου στην πόλη.

Η νέα αγορά φθαρτών και άλλων γεωργικών προιόντων κατασκευάζεται σε σημείο εντός του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Περβόλας, στο παραδοσιακό και αναπλασθέν εμπορικό κέντρο της Πάφου. Καταλαμβάνει έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Οι συμπολίτες και συνεπαρχιώτες μας καταναλωτές που ήταν από πολύ παλιά συνηθισμένοι στο να επισκέπτονται την λαική αγορά και να ψωνίζουν απευθείας από τους παραγωγούς τα φρέσκα προιόντα, αλλά και οι τουρίστες που αντιμετωπίζουν τέτοιες δραστηριότητες ως μέρος της εμπειρίας τους σε ένα τόπο που επισκέπτονται, ζητούσαν επιτακτικά την επαναλειτουργία της αγοράς αυτής, τόνισε.

Πολύ σύντομα πλέον, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πάφου, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς, σε καλύτερες τιμές και με κατευθείαν, ουσιαστικά, από τον χώρο παραγωγής στο πιάτο τους.

Η νέα Λαική Αγορά της Πάφου, κατέληξε ο Άγγελος Ονησιφόρου, θα έχει όμως σημαντικό όφελος και για τους ίδιους τους παραγωγούς μας, αφού θα ενισχύσει οικονομικά το βαλάντιο τους, περιορίζοντας τον ρόλο των μεσαζόντων.