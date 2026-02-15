Μαθητές του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου παρουσίασαν χθες στην κοινότητα Φύτη την μαθητική επιχείρηση του σχολείου, Heritage Weave, η οποία δημιουργεί χειροποίητα είδη μόδας όπως τσάντες και κοσμήματα εμπνευσμένα από τα παραδοσιακά φυθκιώτικα υφαντά, στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθητική Επιχείρηση του Junior Achievement Κύπρου.

Στόχος των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους είναι να συνδυάσουν τη σύγχρονη αισθητική με την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά, προσφέροντας προϊόντα που είναι ταυτόχρονα μοντέρνα, βιώσιμα και πολιτισμικά αυθεντικά.

Η μαθητική επιχείρηση επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της παράδοσης μέσα από τον δημιουργικό σχεδιασμό και την επιχειρηματικότητα.