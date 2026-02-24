Ανάμεσα στα πολλά καλά που έφερε τους τελευταίους μήνες στον τόπο μας η πολυομβρία, συνέτεινε στο να «ξεθαφτεί» και ένα χρόνιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν παράλιες περιοχές της Πάφου: Πρόκειται για την διάβρωση των ακτών, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και η Γεροσκήπου και η Πέγεια και η Πόλη Χρυσοχούς.

Μετά την περίπτωση Πέγειας, που εμφάνισε σχετικό πρόβλημα αυτό τον χειμώνα, χθες αποκαλύφθηκε η επανεμφάνιση του προβλήματος και στην Πόλη Χρυσοχούς. Και ένα πρόβλημα μάλιστα, καθόλου μικρών διαστάσεων, αφού σύμφωνα με τις μελέτες που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, η διάβρωση που παρατηρείται στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Πόλης, αλλά και των κοινοτήτων του κόλπου Χρυσοχούς, σε κάποιες περιπτώσεις έχει ξεπεράσει και τα 70 μέτρα διαχρονικά.

Σήμερα, οι αρμόδιοι έσπευσαν εκ νέου στην ακτογραμμή για να δουν το πρόβλημα και να προωθήσουν ενέργειες, αφού οι έντονες κακοκαιρίες των μηνών αυτών προκάλεσαν επιδείνωση της κατάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των έντονων φαινομένων στην περιοχή της Πόλης, η δημοτική αρχή υλοποίησε προ 10ετίας περίπου σχετική μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου η οποία προνοούσε τη θωράκιση τμήματος της παραλίας και την κατασκευή δεκατεσσάρων ίσαλων κυματοθραυστών μπροστά από την Δημοτική Ακτή μέχρι τον κατασκηνωτικό χώρο, με προτεραιότητα την κατασκευή τεσσάρων από αυτούς μπροστά από την Δημοτική Ακτή.

Το έργο υλοποιήθηκε με συνεισφορά 50% από τον Δήμο Πόλεως και 50% από το Κράτος με σύνολο δαπάνης της πρώτης φάσης 3,5 εκατομμύρια ευρώ.