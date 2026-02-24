Σοβαρές διαστάσεις που πλέον αγγίζουν τα όρια των εγκληματικών ενεργειών λαμβάνουν πράξεις νεαρών εντός σχολικών λεωφορείων που μάλιστα είναι σε κίνηση. Λίγες μέρες μετά το απαράδεκτο και επικίνδυνο συμβάν της ρίψης μπουκαλιού εναντίον του οδηγού, ενώ το σχολικό λεωφορείο κατευθυνόταν από την Πόλη Χρυσοχούς προς την Τεχνική Σχολή Πάφου, σήμερα καταγγέλθηκε ότι σε άλλη μαθητική διαδρομή νεαροί έριξαν κροτίδα στον οδηγό, ενώ και πάλι το λεωφορείο ήταν σε κίνηση.

Το συμβάν, που είναι ακόμη πιο σοβαρό από το προηγούμενο λόγω της επικινδυνότητας του αντικειμένου που κατείχαν οι συγκεκριμένοι μαθητές, συνέβη σύμφωνα με την καταγγελία του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου προς την Αστυνομία, σε σχολικό δρομολόγιο από τα εκπαιδευτήρια της κοινότητας Έμπας.

Η ρίψη της κροτίδας καταγγέλθηκε κατά την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο και ενώ το λεωφορείο γεμάτο μαθητές βρισκόταν κοντά στο εκπαιδευτήριο, μετά την παραλαβή των παιδιών. Ο οδηγός κατάγγειλε ότι εναντίον του ρίχθηκε κροτίδα και τότε ακινητοποίησε άμεσα το όχημα, ενημερώνοντας τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφου και οι αρμόδιοι της εταιρείας την Αστυνομία.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου που άρχισαν εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας στους κόλπους των οδηγών λεωφορείων επικρατεί έντονη αναστάτωση και πρόθεση για λήψη δραστικών μέτρων αντίδρασης στις εναντίον τους επιθέσεις.

Μετά το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας, το συγκεκριμένο δρομολόγιο είχε σταματήσει για μερικές μέρες και τελικά λήφθηκε απόφαση από τον ΟΣΥΠΑ και τους γονείς να επαναρχίσει από σήμερα. Με την εμφάνιση ενός ακόμη πιο επικίνδυνου συμβάντος σήμερα σε άλλο δρομολόγιο, οι επαγγελματίες φέρονται να ζητούν την λήψη πιο δραστικών μέτρων για να συνεχίσουν την εξυπηρέτηση των μαθητών.