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Στο ποσό των 69 χιλιάδων ευρώ και όχι των 55 χιλιάδων που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις, ανέρχεται το χρέος του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς προς την κοινότητα Γουδί για την υδροδότηση περιοχών του από νερό που διαχειρίζεται η κοινότητα.

Αποκλειστικές πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι από τον έλεγχο των οικονομικών εκκρεμοτήτων που διενεργήθηκε μετά την πρώτη διακοπή της υδροδότησης που αποφάσισε ως μέτρο πίεσης το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού, προέκυψε ότι το ποσό που οφειλόταν στην τοπική αρχή από τον γειτονικό Δήμο ανέρχεται στο συγκεκριμένο ποσό που είναι σημαντικά πιο μεγάλο από ότι μέχρι πρότινος θεωρείτο.

Η κοινοτική αρχή είχε ανακοινώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι θα προχωρούσε στις 2 Οκτωβρίου σε μια πρώτη διακοπή της ύδρευσης του Δήμου Πόλης, μετά την συνεχιζόμενη άρνηση της δημοτικής αρχής να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό που προέκυψε και συσσωρεύθηκε από την εποχή προ μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν η κοινότητα Χρυσοχούς υδροδοτείτο από τους υδάτινους πόρους του Γουδιού. Η διευθέτηση για την εξυπηρέτηση του χωριού Χρυσοχού με το νερό από το Γουδί έγινε το 1974, όταν στην κοινότητα εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων της τουρκικής εισβολής. Με την μεταρρύθμιση όπως είναι γνωστό, η Χρυσοχού αποτελεί πλέον δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πόλης.

Στις 2 Οκτωβρίου έγινε η προαναγγελθείσα διακοπή στην υδροδότησης στο συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πόλης για μια περίοδο τριών μόνο ωρών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν στην διευθέτηση της οικονομικής εκκρεμότητας πριν τα μέτρα ενταθούν. Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι στο διάστημα που μεσολάβησε έγιναν όντως διευθετήσεις και επαφές μεταξύ της δημοτικής και της κοινοτικής αρχής, με την εμπλοκή και των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και συμφωνήθηκε η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κοινοτική αρχή Γουδιού έχει διαμηνύσει ότι αν οι διαβεβαιώσεις για την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού δεν διευθετηθεί βάσει των συμφωνηθέντων θα προχωρήσει σε επ’ αόριστον διακοπή της ύδρευσης του συγκεκριμένου διαμερίσματος του Δήμου Πόλης.