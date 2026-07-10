Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ (Ali Khamenei), ενταφιάστηκε τα ξημερώματα στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, έπειτα από πολυήμερες τελετές δημόσιου πένθους που κορυφώθηκαν με την ταφή του στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά.

Η ταφή του έγινε εν μέσω νέας έντασης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, με το ιρανικό καθεστώς να επιχειρεί να παρουσιάσει τη μαζική συμμετοχή ως ένδειξη ενότητας και επαναστατικής αποφασιστικότητας.

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ετάφη τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Η ταφή έγινε χωρίς την παρουσία του γιου και διαδόχου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον με βάση τα πλάνα που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB.

Ο Χαμενεΐ κυβέρνησε το Ιράν για σχεδόν 37 χρόνια, προτού σκοτωθεί στα πρώτα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο δεύτερος ηγέτης που ενταφιάζεται στη Μασχάντ

Η ταφή του στη Μασχάντ έχει και ιστορικό βάρος, καθώς ο Χαμενεΐ είναι μόλις ο δεύτερος ηγέτης της χώρας που ενταφιάζεται στην πόλη.

Το 1747 είχε ταφεί εκεί ο Ναντέρ Σαχ, μετά τη δολοφονία του, έπειτα από σχεδόν 11 χρόνια στην εξουσία.

Οι νεκρώσιμες πομπές για τον Χαμενεΐ άρχισαν το Σάββατο, με τις αρχές να κλείνουν δρόμους, εναέριο χώρο και μεγάλο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, καθώς πλήθη συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που κυβέρνησε το Ιράν επί δεκαετίες με σιδηρά πυγμή και σε συνεχή αντιπαράθεση με τη Δύση.

Συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Πριν από την ταφή, ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοσταφά, ηγήθηκε της προσευχής πάνω από τη σορό του πατέρα του.

Videos released by Iranian state media showed that no senior Iranian official was present in the front row of funeral prayers for Ali Khamenei in Mashhad, led by his eldest son Mostafa. However, some officials including Ghalibaf, Ejei, Mokhber and Hassan Khomeini were seen… pic.twitter.com/pcalfD8a64 — Iran International English (@IranIntl_En) July 9, 2026

Πενθούντες ντυμένοι στα μαύρα κυμάτιζαν ιρανικές σημαίες, κρατούσαν πορτρέτα του Χαμενεΐ και πλακάτ με επαναστατικά συνθήματα. Ορισμένοι από το πλήθος φώναζαν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και ζητούσαν εκδίκηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Βίντεο από την τελευταία κρατικά οργανωμένη τελετή στη Μασχάντ, το βράδυ της Πέμπτης, έδειχναν υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να φωνάζουν «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ», ζητώντας εκδίκηση για τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Videos from Ali Khamenei’s final state-run funeral in Mashhad on Thursday night showed Islamic Republic loyalists chanting “death to America” and “death to Israel” while calling for revenge over the slain supreme leader’s death. pic.twitter.com/ZpCkE4jrQC — Iran International English (@IranIntl_En) July 9, 2026

Πολυήμερη πομπή σε Ιράν και Ιράκ

Η σορός του Χαμενεΐ, μαζί με τις σορούς τεσσάρων μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν μαζί του, είχε προηγουμένως μεταφερθεί στην Τεχεράνη, στην Κομ και στις ιερές σιιτικές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα, στο Ιράκ.

WATCH: MILLIONS OF IRANIANS ATTEND THE FAREWELL CEREMONY FOR GRAND AYATOLLAH ALI KHAMENEI IN MASHAD pic.twitter.com/KvSam6cdu4 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 9, 2026

Ο ενταφιασμός σηματοδοτεί το τέλος της 37χρονης κυριαρχίας του Χαμενεΐ στο Ιράν. Οι υποστηρικτές του περιγράφουν την περίοδο αυτή ως εποχή αντίστασης απέναντι στις ξένες πιέσεις, ενώ οι επικριτές του τη συνδέουν με καταστολή, οικονομική δυσπραγία και επαναλαμβανόμενα κύματα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Iran / Mashhad-Trauerfeier



Dieser Tag war unbeschreiblich.

Millionen Menschen nahmen Abschied in der zweit größten Stadt im Iran.

Nun hat Khamenei seine Ruhe gefunden.

Die Menschen im Iran und alle Schiiten dieser Welt werden ihn immer im Herzen behalten. pic.twitter.com/lM2ynbZZUg — Hai Stein (@Stein3Hai) July 9, 2026

Το τελευταίο κύμα διαδηλώσεων, κατά την πανεθνική εξέγερση του Ιανουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με επικριτές του καθεστώτος, τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας.

protothema.gr