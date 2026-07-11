Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε το Σάββατο ότι η εκδίκηση για τον δολοφονημένο προκάτοχό του και πατέρα του αποτελεί «απαίτηση του έθνους» και «πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί», σύμφωνα με γραπτό μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Χαμενεΐ απηύθυνε το μήνυμα με αφορμή τις τελετές κηδείας του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μήνες μετά τον θάνατό του στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε για το αίμα του μαρτυρικού ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαμενεΐ στο μήνυμά του.

Reuters / tanea.gr