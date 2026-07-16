Έντεκα παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ορφανοτροφείο στο προάστιο Μοχαμαντία της Αλγερίας την Πέμπτη 16/7.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Skynews, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα. Ισχυρές δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για ώρες.
Οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια πέντε παιδιά με περιορισμένες κινητικές δυνατότητες, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της ταχύτητας με την οποία εξαπλώθηκε η φωτιά στο κτήριο.
Άγνωστα παραμένουν τα αίτια
Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τις ηλικίες των θυμάτων, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Ειδικά κλιμάκια έχουν αναλάβει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το φονικό περιστατικό.
Ο πρόεδρος της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Τεμπούν, εξέφρασε τη θλίψη του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο παιδιών και τον τραυματισμό άλλων έπειτα από την πυρκαγιά στη δομή φιλοξενίας.
Ακραίες θερμοκρασίες
Το τραγικό περιστατικό σημειώνεται ενώ η Αλγερία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων APS, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν αντιμετωπίσει 913 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα από τις 8 Ιουλίου.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η χώρα θρηνεί τον χαμό έντεκα παιδιών σε μια από τις πιο τραγικές καταστροφές των τελευταίων ημερών.