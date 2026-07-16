Έντεκα παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ορφανοτροφείο στο προάστιο Μοχαμαντία της Αλγερίας την Πέμπτη 16/7.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Skynews, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα. Ισχυρές δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για ώρες.

Orphanage Fire Kills 11 As Algeria Struggles In Heatwave



Algeria has been sweltering under a heatwave for several days, and nearly 1,000 fires have been recorded in the space of a week.https://t.co/ZPP1zPwcss pic.twitter.com/ISNb7DzN2A July 16, 2026

Οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια πέντε παιδιά με περιορισμένες κινητικές δυνατότητες, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της ταχύτητας με την οποία εξαπλώθηκε η φωτιά στο κτήριο.

🇩🇿 A fire burning at an orphanage in Algeria's capital has killed at least 11 people including children, authorities said Thursday, amid a heatwave that has sparked hundreds of blazes in the country's north.

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Άγνωστα παραμένουν τα αίτια

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τις ηλικίες των θυμάτων, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Ειδικά κλιμάκια έχουν αναλάβει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το φονικό περιστατικό.

Ο πρόεδρος της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Τεμπούν, εξέφρασε τη θλίψη του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο παιδιών και τον τραυματισμό άλλων έπειτα από την πυρκαγιά στη δομή φιλοξενίας.

Ακραίες θερμοκρασίες

Το τραγικό περιστατικό σημειώνεται ενώ η Αλγερία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων APS, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν αντιμετωπίσει 913 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα από τις 8 Ιουλίου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η χώρα θρηνεί τον χαμό έντεκα παιδιών σε μια από τις πιο τραγικές καταστροφές των τελευταίων ημερών.

cnn.gr