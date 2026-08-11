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Σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας βρίσκεται από χθες (10/08) η Αίτνα, έχοντας προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας.
Οι συνεχείς εκπομπές ηφαιστειακής τέφρας έχουν οδηγήσει σε αναστολές πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες.
Το ηφαίστειο εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες καπνού, στάχτης και λάβας στην ατμόσφαιρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με το meteo, το ηφαιστειακό νέφος κινήθηκε νότια-νοτιοδυτικά διασχίζοντας τη Μεσόγειο θάλασσα, φτάνοντας μέχρι και τα παράλια της Αφρικής, στην Τρίπολη, πρωτεύουσα της Λιβύης.
Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια, καθώς το νέφος τέφρας θεωρήθηκε επικίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών.
Παράλληλα, πολλές πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια του νησιού, κυρίως στο Παλέρμο, ενώ αρκετά δρομολόγια παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώθηκαν.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και αεροναυτιλίας, ενώ καλούν τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των πτήσεών τους.