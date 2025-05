Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε χθες, Τετάρτη, μια “διακήρυξη” με την οποία ορίζει την 8η Μαΐου ως “Ημέρα της Νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο”, υπογραμμίζοντας πως «έχει έρθει η στιγμή οι ΗΠΑ να εισπράξουν την αναγνώριση για τις επιτυχίες τους».

«Η νίκη επιτεύχθηκε κυρίως χάρη σε εμάς, είτε αυτό αρέσει σε ορισμένους είτε όχι», σημείωσε ο Τραμπ, ανακοινώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να καθιερώσει άλλη μία “Ημέρα της Νίκης”: την 11η Νοεμβρίου, αυτή τη φορά για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρεπουμπλικάνος είχε ανακοινώσει τα σχέδιά του αυτά τη Δευτέρα στο Truth Social.

«Παρατήρησα ότι η Γαλλία, παρατήρησα ότι άλλες χώρες ετοιμάζονται να γιορτάσουν την Ημέρα της Νίκης», επεσήμανε χθες, ενώ αναφέρθηκε και στη Ρωσία «η οποία θα διοργανώσει μια μεγάλη γιορτή αύριο (σ.σ. στις 9 Μαΐου) και εξάλλου έχασαν εκατομμύρια ανθρώπους και συνέβαλαν σημαντικά (σ.σ. στη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας). Αλλά κανένας (δεν συνέβαλε) τόσο όσο εμείς».

«Λάβαμε πολλή βοήθεια από καταπληκτικούς ανθρώπους, καταπληκτικούς συμμάχους, αλλά πιστεύω ότι κανείς δεν θα πει ότι δεν ήμασταν η κυρίαρχη δύναμη», στους δύο παγκόσμιους πόλεμους, συνέχισε ο Τραμπ.

Ωστόσο διευκρίνισε ότι η 8η Μαΐου δεν θα είναι αργία στις ΗΠΑ.

Η 11η Νοεμβρίου είναι ήδη ημέρα ομοσπονδιακής αργίας στις ΗΠΑ προς τιμή των βετεράνων και ο Λευκός Οίκος επεσήμανε ότι η «Ημέρα της νίκης» για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα προστεθεί σε αυτή τη γιορτή και δεν θα την αντικαταστήσει.

Η 8η Μαΐου, που γιορτάζεται ευρέως στη δυτική Ευρώπη (η Ρωσία γιορτάζει στις 9 Μαΐου), είναι η ημέρα παράδοσης της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Μετά το τέλος των εχθροπραξιών στην Ευρώπη ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος συνεχίστηκε στην Ασία μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 1945 όταν παραδόθηκε και η Ιαπωνία.

President Trump: “I am pleased to announce that I’ve just signed a Proclamation officially designating tomorrow, May 8th as VICTORY DAY FOR World War II…” pic.twitter.com/OUIei1jZzJ