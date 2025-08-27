Δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές, σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε καθολικό σχολείο και την παρακείμενη εκκλησία Annunciation Church στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Σύμφωνα με τις αρχές, 14 από τους τραυματίες είναι παιδιά, ενώ δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, άνδρας ηλικίας 20-30 ετών, εισέβαλε ντυμένος στα μαύρα, οπλισμένος με ημιαυτόματο όπλο, καραμπίνα και πιστόλι, και άνοιξε πυρ προς τα στασίδια της εκκλησίας όπου παρακολουθούσαν τη λειτουργία εκατοντάδες μαθητές. Λίγο αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του στο πάρκινγκ του ναού.

Η επίθεση ξεκίνησε περίπου στις 08:30 τοπική ώρα, ενώ οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για την πρώτη εβδομάδα του νέου σχολικού έτους. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για 30 έως 50 πυροβολισμούς σε διάστημα λίγων λεπτών. Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν εικόνες πανικού με παιδιά να τρέχουν κλαίγοντας και εκπαιδευτικούς να φωνάζουν να μην πλησιάσει κανείς στην εκκλησία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης έδρασε μόνος, ωστόσο τα στοιχεία του και το κίνητρό του παραμένουν άγνωστα. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν κατείχε νόμιμα τα όπλα.

🚨#BREAKING: Huge police presence outside a Catholic Church in Minneapolis, MN. Reports of multiple critical injuries and several de*ths. The church also houses a K-8 school.



Authorities have shut down nearby roads and ramps. The scene is flooded with law enforcement — an… pic.twitter.com/qC81RPFQt6 — Juan Torres (@juanpodcast1) August 27, 2025

Ο κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στο σχολείο.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. August 27, 2025

Το τραγικό γεγονός έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βεβαρημένο 24ωρο για την περιοχή, καθώς μέσα σε μόλις 12 ώρες είχαν καταγραφεί άλλα τρία περιστατικά με πυροβολισμούς, που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και άφησαν οκτώ ακόμη τραυματίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του δηλώνει ότι έχει «ενημερωθεί πλήρως» για την ένοπλη επίθεση. Προσθέτει ότι το FBI «αντέδρασε γρήγορα» και βρίσκεται ήδη στον τόπο του συμβάντος.

protothema.gr