Το Ισραήλ προχώρησε σε καταγγελία για τη βίαιη δράση της «ομάδας Βέλος» της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι έχει αναλάβει «τον πόλεμο εναντίον όσων διαφωνούν με τις πράξεις της».

Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εμφανίζονται μασκοφόρα μέλη της Χαμάς να κακοποιούν αντιφρονούντες στη Γάζα, σπάζοντας τους τα πόδια και τα γόνατα.

«Η Χαμάς κακοποιεί Παλαιστινίους πολίτες σε μια προσπάθεια να επανακτήσει τον έλεγχο», αναφέρουν οι IDF στο βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει και πλάνα από δημόσιες εκτελέσεις στη Γάζα.

In Gaza, speaking out against Hamas costs you your life.



Στα πλάνα φαίνονται, μεταξύ άλλων, δύο άνδρες να ξυλοκοπούνται βάναυσα, αφού τους έχουν σύρει στο έδαφος. Οι δύο άνδρες φαίνεται να ουρλιάζουν από τον πόνο, καθώς κρατούν τα χέρια τους μπροστά από το πρόσωπό τους, σε μια προσπάθεια να προστατευθούν από τα χτυπήματα.

Τουλάχιστον ένας από τους άνδρες φαίνεται να έχει χτυπηθεί από σφαίρα, καθώς ουρλιάζει από τον πόνο, και μια στιγμή αργότερα, ένας από τους φερόμενους ως άνδρες της Χαμάς πατάει το κεφάλι ενός αιχμαλώτουστο χώμα.

Σε άλλα πλάνα ένας άνδρας με γυμνό στήθος φαίνεται να σύρεται με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο προς τα κάτω μέσα από ένα πλήθος από δύο μασκοφόρους άνδρες. Ξυπόλητος και φορώντας μόνο ένα παντελόνι φόρμας, τον ρίχνουν στο έδαφος πριν τον κλωτσήσουν στο στήθος και στα πόδια τουλάχιστον τέσσερις άνδρες που φέρουν όπλα.