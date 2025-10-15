Η Χαμάς προχώρησε τη Δευτέρα σε δημόσιες εκτελέσεις ατόμων που θεωρεί «συνεργάτες του Ισραήλ», σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC. Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, στόχος των εκκαθαρίσεων είναι η ενίσχυση του ελέγχου της οργάνωσης στη Γάζα απέναντι στις αντίπαλες φατρίες που έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, λίγο μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα.

Στο βίντεο-φρίκης φαίνονται οχτώ ξυλοκοπημένοι άνδρες με δεμένα τα μάτια να είναι γονατισμένοι πριν να εκτελεστούν από τους τρομοκράτες της Χαμάς μέσα σε επευφημίες από όσους ήταν παρόντες.

Κατά το BBC η Χαμάς δικαιολόγησε τις εκτελέσεις γιατί στόχευαν «εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ», χωρίς, ωστόσο, να παρέχει τις αντίστοιχες αποδείξεις για τους ισχυρισμούς της.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Αχμάντ Ζιντάν αλ-Ταραμπίν, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Ynet News, ήταν υπεύθυνος για την πρόσληψη μελών αντίπαλης πολιτοφυλακής που δεν ήταν συνδεδεμένη με τη Χαμάς

Την Κυριακή, 52 μέλη της ισχυρής φατρίας Dagmoush σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις της Χαμάς, 12 άνδρες της οποίας, μεταξύ των οποίων και ο γιος του ανώτερου αξιωματούχου Bassem Naim, επίσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, τα μέλη της Χαμάς χρησιμοποίησαν ασθενοφόρα για να εισβάλουν στη γειτονιά της φατρίας, την οποία κατηγόρησαν για συνεργασία με το Ισραήλ.

«Είναι σφαγή. Σέρνουν τους ανθρώπους μακριά, τα παιδιά ουρλιάζουν και πεθαίνουν, καίνε τα σπίτια μας. Τι κάναμε λάθος;», είπε η κόρη ενός μέλους της φατρίας στο Ynet News.

protothema.gr