Ελικόπτερο συνετρίβη στο όρος Κιλιμάντζαρο στην Τανζανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας την Πέμπτη, ενώ τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι το αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή ιατρικής διάσωσης.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο καταφύγιο Barafu του βουνού την Τετάρτη, σύμφωνα με δήλωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Τανζανίας.

Η εφημερίδα Mwananchi και το τηλεοπτικό κανάλι East Africa TV, επικαλούμενοι τον αρχηγό της αστυνομίας της περιοχής Κιλιμάντζαρο, Simon Maigwa, ανέφεραν ότι το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή ιατρικής διάσωσης.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας οδηγός, ένας γιατρός, ο πιλότος και δύο ξένοι τουρίστες, σύμφωνα με τον Maigwa, όπως ανέφερε η Mwananchi, χωρίς να δώσει τις εθνικότητες των τουριστών.

Το Κιλιμάντζαρο, η υψηλότερη κορυφή της Αφρικής, βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 6.000 μέτρων (20.000 πόδια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η συντριβή συνέβη σε υψόμετρο μεταξύ 4.670 και 4.700 μέτρων, σύμφωνα με την εφημερίδα Mwananchi.

Περίπου 50.000 τουρίστες αναρριχούνται στο Κιλιμάντζαρο κάθε χρόνο.

