Στην κατεχόμενη Αμμόχωστο θα ταφεί ο Τούρκος ταγματάρχης Σινάν Τάστεκιν, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συντριβής ελικοπτέρου στο Κατάρ. Ο Τάστεκιν, στέλεχος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, σκοτώθηκε σε εκπαιδευτική πτήση όταν το ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα λόγω τεχνικής βλάβης. Στο ίδιο δυστύχημα βρήκαν επίσης τον θάνατο δύο τεχνικοί της τουρκικής εταιρείας ASELSAN.

Όπως μεταδίδεται στον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, η πρώτη τελετή για τον Τούρκο στρατιωτικό θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Ακολούθως, η σορός του θα μεταφερθεί αύριο στα κατεχόμενα. Η κηδεία θα τελεστεί στο τέμενος Λαλά Μουσταφά Πασά στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί η ταφή.

ΚΥΠΕ