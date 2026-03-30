Έφθασαν στην Πάφο τα δύο πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα που θα θωρακίσουν την Κύπρο από τις πυρκαγιές κατά την επερχόμενη θερινή περίοδο.

Την Παρασκευή προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Πάφου τα δύο Black Hawk, ερχόμενα από την Ρόδο όπου είχαν σταθμεύσει, ενώ εντός των ημερών αναμένεται η άφιξη και των άλλων δύο, τύπου Sikorsky. Και τα τέσσερα πτητικά μέσα διαθέτουν μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενές νερού, αντί μεταφερόμενους κάδους όπως ίσχυε με τα ρωσικά Kamov 32, και χρησιμοποιούνται από πολλά κράτη διεθνώς μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.

Από σήμερα ξεκινά η εντατική εκπαίδευση και ενημέρωση των πληρωμάτων των μεγάλων ελικοπτέρων για τα δεδομένα και τις διαδικασίες που επικρατούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και σύντομα και αυτά τα πτητικά μέσα θα τεθούν σε πλήρη ετοιμότητα για αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έλευση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων γίνεται φέτος πολύ πριν την αντίστοιχη περυσινή, που καταγράφηκε τον Ιούνιο, γεγονός που θα συμβάλει στον καλύτερο προγραμματισμό και την καλύτερη λειτουργία των επιχειρησιακών πλάνων για αντιμετώπιση των πυρκαγιών.