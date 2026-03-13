Μπαίνουμε σε λίγο στην αντιπυρική περίοδο με φόντο τα περσινά τραγικά γεγονότα που μαύρισαν την Κύπρο και άφησαν πίσω τους δυο νεκρούς, χωρίς πλήρως διασφαλισμένα πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης.

Κι αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», επειδή:

>> Τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα που θα έπρεπε να βρίσκονται στο νησί και να αναλάβουν έργο την 1η Απριλίου 2026, δεν έχουν ακόμα λάβει οδηγίες, γιατί βρίσκονται σε εκκρεμότητα προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή και τα Δικαστήρια.

>> Δύο ελικόπτερα που αναμένεται ότι θα έρχονταν από την Ιορδανία την 1η Μαρτίου 2026, δεν έχουν ακόμα καταφθάσει, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Με αυτά τα δεδομένα και ακόμη το γεγονός ότι δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης (air tractor) που θα σταθμεύουν στη χώρα μας, όμως, ανήκουν στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αεροπυρόσβεσης, θα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ τα έχει ανάγκη.

Έτσι, λοιπόν, μπορεί χθες ο εθνικός συντονιστής αρχιπύραρχος, Νίκος Λογγίνος, να αναφέρθηκε σε 13 πτητικά μέσα που είναι εξασφαλισμένα, ωστόσο υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί τα μέσα αυτά να μειωθούν ακόμη και στα εφτά ή και να αυξηθούν στα 17.

Κατά τις πληροφορίες μας, αν δεν ληφθεί άμεσα απόφαση για τα τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα, τότε θα υπάρξει σοβαρό κενό. Ήδη η εταιρεία που πέτυχε στον διαγωνισμό και κέρδισε την προσφορά, με επιστολή της προς τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, προειδοποιεί ότι θα αναγκαστεί να επαναξιολογήσει τη δυνατότητα διατήρησης των ελικοπτέρων και του προσωπικού της σε καθεστώς αναμονής για την Κυπριακή Δημοκρατία, αν δεν ληφθεί άμεσα απόφαση.

Η σύμβαση που κέρδισε βρίσκεται στον αέρα, αφού λόγω συνεχών προσφυγών άλλης ενδιαφερόμενης εταιρείας, το θέμα παραμένει υπό εκκρεμότητα. Μάλιστα στη βάση επιστολής, η επιτυχούσα εταιρεία Helicompany, θα έπρεπε από την 1η Απριλίου 2026 να διαθέσει τα τέσσερα ελικόπτερα Blackhawk, αλλά μέχρι στιγμής δεν κλήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας να το πράξει.

Σύμφωνα με την επιστολή της, η εταιρεία αυτή έχει αναδειχθεί δύο φορές ως επιτυχών προσφοροδότης στον διαγωνισμό για το πενταετές συμβόλαιο αεροπυρόσβεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έχει ήδη προσφέρει υπηρεσίες αεροπυρόσβεσης στο νησί μέσω συμβολαίων γέφυρας κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2023 και 2024. Εντούτοις, η διαδικασία υλοποίησης του συμβολαίου παραμένει σε εκκρεμότητα από τις αρχές του 2025 λόγω συνεχών προσφυγών, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο η Κυπριακή Δημοκρατία να εισέλθει στην αντιπυρική περίοδο του 2026 χωρίς επαρκώς διασφαλισμένα πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, η Μοίρα Αεροπυρόσβεσης της Εθνικής Φρουράς που έχει πλέον την ευθύνη για τα πτητικά μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών, μελετά τη μεταβατική λύση μέσω συμβολαίου γέφυρας για την καλοκαιρινή περίοδο, όπως συνέβη και πέρσι. Αποφάσεις αναμένονται άμεσα, γιατί διαφορετικά η επιτυχών εταιρεία θα διαθέσει σε άλλες χώρες τα μέσα που έχει στη διάθεσή της.

Αυτή τη στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τέσσερα αεροσκάφη (τρία που είχε ήδη και ένα που αποκτήθηκε φέτος) συν τα δύο της ΕΕ, τα οποία, ωστόσο, θα σταθμεύουν στην Κύπρο βάσει του προγράμματος rescue eu αλλά θα είναι διαθέσιμα σε όποια χώρα της Ευρώπης το ζητήσει. Επίσης θα έχουμε τα δύο ενοικιαζόμενα air tractor, συν τα τέσσερα ελικόπτερα για τα οποία αναμένεται να υπάρξει διευθέτηση ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα, καθώς και ένα ελικόπτερο της Αστυνομίας.

Τα μέσα αυτά μπορεί υπό προϋποθέσεις να ανέλθουν στα 17, αν υπολογιστούν και τα δύο ελικόπτερα των βρετανικών Βάσεων συν τα δύο ιορδανικά ελικόπτερα, η έλευση των οποίων όμως εξαρτάται από τον πόλεμο στο Ιράν. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα γίνει επαφή με την Ιορδανία ώστε να εξεταστούν οι επιλογές που υπάρχουν για την έγκαιρη έλευσή τους, όπως συνέβη και πέρσι.