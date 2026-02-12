Μια ανείπωτη τραγωδία βίωσε την Τρίτη η απομονωμένη κοινότητα Τάμπλερ Ριτζ στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, όταν ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της οκτώ νεκρούς και περισσότερους από 20 τραυματίες. Ο αναπληρωτής επίτροπος της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ως δράστιδα ταυτοποιήθηκε η 18χρονη τρανς Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο τοπικό λύκειο.

Σύμφωνα με τις αρχές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν αρχικά σε κατοικία στην οδό Φέλερς: η μητέρα της 18χρονης, Τζένιφερ Στρανγκ, 39 ετών, και ο 11χρονος ετεροθαλής αδελφός της. Στη συνέχεια η δράστιδα μετέβη στο σχολείο Tumbler Ridge Secondary, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά, όπου πυροβόλησε και σκότωσε έξι ακόμη άτομα προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό της. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται μία 39χρονη εκπαιδευτικός, τρεις μαθήτριες 12 ετών και δύο μαθητές, ηλικίας 12 και 13 ετών. Δύο ακόμη τραυματίες, ένα κορίτσι 12 ετών και μία 19χρονη, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο και παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ περίπου 25 άνθρωποι φέρουν σωματικά τραύματα.

Jesse Van Rootselaar, 18, accused of killing his mother and stepbrother before opening fire at Tumbler Ridge Secondary School, killing six and injuring 27, NYP.



He was later found dead from a self-inflicted gunshot wound. pic.twitter.com/j34SkrBToe February 12, 2026

Είχε εγκαταλείψει το σχολείο πριν τέσσερα χρόνια

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η Βαν Ρούτσελααρ είχε εγκαταλείψει το σχολείο πριν από τέσσερα χρόνια και δεν ήταν μαθήτρια κατά τον χρόνο της επίθεσης. Οι αρχές συνεχίζουν να ενημερώνουν συγγενείς θυμάτων και η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους θα εξαρτηθεί από τις οικογένειες.

Η μικρή πόλη, με περίπου 2.400 κατοίκους και σε απόσταση περίπου 660 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Βανκούβερ, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο πάστορας Τζορτζ Ρόου χαρακτήρισε την κοινότητα «πολύ δεμένη», λέγοντας ότι όλοι βιώνουν την τραγωδία σαν να επρόκειτο για δικό τους μέλος της οικογένειας. Ο δημοτικός σύμβουλος Κρις Νόρμπουρι, του οποίου η σύζυγος διδάσκει στο σχολείο και είναι ασφαλής, δήλωσε ότι γνώριζε προσωπικά όλα τα θύματα: «Τα είδα να μεγαλώνουν… και το ότι δεν θα τα ξαναδούμε είναι σχεδόν αβάσταχτο».

Αντιμετώπιζε ζητήματα ψυχικής υγείας η 18χρονη

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις συνθήκες που προηγήθηκαν της επίθεσης. Η αστυνομία ανέφερε ότι το σπίτι της οικογένειας είχε αποτελέσει αντικείμενο επανειλημμένων παρεμβάσεων τα τελευταία δύο χρόνια για ζητήματα ψυχικής υγείας και όπλων. Σε ορισμένες περιπτώσεις η 18χρονη είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο βάσει του νόμου περί ψυχικής υγείας για αξιολόγηση. Πυροβόλα όπλα είχαν κατασχεθεί από την οικία πριν από δύο χρόνια βάσει του Ποινικού Κώδικα, αλλά επιστράφηκαν αργότερα στον νόμιμο ιδιοκτήτη μετά από αίτημά του.

This is Jesse Van Rootselaar, the 18-year-old transgender person accused of shooting 35 people yesterday, including their mother, sister, a teacher, and young children. Ten people have died, and many others are still fighting for their lives.

Reports indicate that Jesse had been… pic.twitter.com/dQcy9GREGN February 12, 2026

Στο σχολείο εντοπίστηκαν δύο όπλα, ένα μακρύκαννο και ένα τροποποιημένο πιστόλι, τα οποία δεν ήταν καταχωρισμένα στο όνομα της δράστιδας. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι διέθετε άδεια χρήσης όπλων ανηλίκου που είχε λήξει το 2024. Στον Καναδά, άτομα ηλικίας 12 έως 17 ετών μπορούν να λάβουν τέτοια άδεια για περιορισμένη χρήση μη απαγορευμένων όπλων, όπως για εκπαίδευση ή κυνήγι.

BC RCMP confirm shooter Jesse Van Rootselaar had a "significant history" of mental health hospitalizations.



💊 Transitioning since age 12 (Estrogen/Blockers).

💊 Multiple psychiatric interventions.

💊 Under "care" for 6 years.



The system didn't just "affirm" him—they medicated… pic.twitter.com/eGATVam92s — GUYER DIGITAL (@GUYERDIGITAL) February 11, 2026

Ξεκίνησε πριν 6 χρόνια τη διαδικασία φυλομετάβασης

Η αστυνομία δήλωσε ότι ταυτοποιεί τη δράστιδα σύμφωνα με τον τρόπο που η ίδια αυτοπροσδιοριζόταν δημόσια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως διευκρινίστηκε, είχε γεννηθεί βιολογικά αγόρι αλλά πριν από περίπου έξι χρόνια ξεκίνησε διαδικασία φυλομετάβασης και ζούσε ως γυναίκα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε δεχθεί εκφοβισμό στο σχολείο λόγω αυτού, ενώ δεν έχει βρεθεί σημείωμα ή μήνυμα που να αποκαλύπτει κίνητρο.

Παλαιότερη δικαστική υπόθεση οικογενειακού δικαίου δείχνει ότι η οικογένεια είχε μετακινηθεί επανειλημμένα μεταξύ επαρχιών του Καναδά. Δικαστική απόφαση του 2015 ανέφερε ότι τα παιδιά ζούσαν σχεδόν νομαδική ζωή, μετακινούμενα μεταξύ Νιουφάουντλαντ, Γκραντ Κας και Πάουελ Ρίβερ. Εκείνη την περίοδο η μητέρα επιθυμούσε να μεταφέρει τα παιδιά στο Νιουφάουντλαντ για να φοιτήσουν εκεί σχολείο, επικαλούμενη ανάγκη οικογενειακής στήριξης.

Αναρτήσεις συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα προηγούμενα χρόνια παρουσίαζαν μια δεμένη οικογένεια που γιόρταζε επιτυχίες και γενέθλια. Σε δημοσίευση του 2021, η μητέρα είχε αναφέρει ότι η κόρη της ενδιαφερόταν για όπλα, παραπέμποντας σε κανάλι στο YouTube όπου δημοσίευε περιεχόμενο για κυνήγι, αυτονομία και εξοπλισμό.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και την αλληλουχία των γεγονότων, ενώ δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί σαφές κίνητρο για την επίθεση.

protothema.gr