Σοβαρή πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6:00 το πρωί και κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο στη Νάπολη, στην κεντρική συνοικία Κιάϊα, προκαλώντας κατάρρευση της στέγης και άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

In fiamme il teatro Sannazzaro, paura tra i residenti della zona



'Siamo svegli dalle cinque, c'è una nube impressionante'



(ANSA) – NAPOLI, 17 FEB – Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia. pic.twitter.com/wTeXSawHCt — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) February 17, 2026

🔥Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli.



Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui é in corso l’evacuazione dei residenti. In corso operazioni di 5 squadre dei Vigili del Fuoco. Foto di Tommaso Ederoclite. pic.twitter.com/yDELngQzv1 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026

Το θέατρο εγκαινιάστηκε το 1874 και από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του συνδέθηκε με την παράδοση της ναπολιτάνικης κωμωδίας και του λαϊκού θεάτρου.

Κατά τον 20ό αιώνα γνώρισε περιόδους ακμής αλλά και παρακμής, ενώ υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σταδιακά ανακαινίστηκε και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία.

protothema.gr