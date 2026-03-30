Σε μια θανατηφόρα επίθεση που έπληξε έναν αθλητικό χώρο και ένα δημοτικό σχολείο κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νότιο Ιράν, χρησιμοποιήθηκε ένα όπλο που φέρει τα χαρακτηριστικά νεοαναπτυγμένου αμερικανικού βαλλιστικού πυραύλου, σύμφωνα με ειδικούς και οπτική ανάλυση των New York Times. Οι τοπικές αρχές που επικαλείται η ιρανική τηλεόραση ανέφεραν ότι αυτή η επίθεση και άλλες κοντά στην πόλη Λάμερντ στοίχισαν τουλάχιστον 21 ζωές.

Την ίδια μέρα, στις 28 Φεβρουαρίου, ένας πύραυλος κρουζ Tomahawk των ΗΠΑ έπληξε ένα σχολείο στην πόλη Μινάμπ, σκοτώνοντας 175 άτομα. Ωστόσο, στην περίπτωση της Λάμερντ, χρησιμοποιήθηκε όπλο που δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ σε μάχη.

Τα βίντεο και η ταυτοποίηση του όπλου

Οι New York Times επικύρωσαν βίντεο από δύο επιθέσεις στη Λάμερντ, καθώς και υλικό από τις συνέπειες των χτυπημάτων. Οι δημοσιογράφοι και ειδικοί στις εκρηκτικές ύλες διαπίστωσαν ότι τα χαρακτηριστικά, οι εκρήξεις και οι ζημιές ταιριάζουν με τον βραχυμεσοπρόθεσμο βαλλιστικό πύραυλο Precision Strike Missile (PrSM), ο οποίος σχεδιάζεται για να εκρήγνυται λίγο πάνω από τον στόχο και να απελευθερώνει μικρά σφαιρίδια βολφραμίου.

Βίντεο που καταγράφει μια επίθεση σε κατοικημένη περιοχή, περίπου 900 πόδια από το αθλητικό κέντρο και το σχολείο, δείχνει τον πύραυλο σε πτήση με χαρακτηριστική σιλουέτα που ταιριάζει με τον PrSM, ενώ εκρήγνυται σε μεγάλη φωτιά στον αέρα. Ένα άλλο βίντεο, από κάμερα ασφαλείας απέναντι από τον αθλητικό χώρο, δείχνει την έκρηξη πάνω στο κτίριο και το διπλανό σχολείο, ενώ φωτογραφίες από τα συντρίμμια δείχνουν τα σημάδια από τα σφαιρίδια βολφραμίου.

Κοντά στο αθλητικό κέντρο υπάρχει στρατιωτική εγκατάσταση του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (I.R.G.C.), χωρίς να είναι γνωστό αν επλήγη. Ο PrSM ολοκλήρωσε τη δοκιμή πρωτοτύπου μόνο πέρυσι, ενώ στις 1 Μαρτίου, το U.S. Central Command δημοσίευσε βίντεο εκτόξευσης του PrSM από τις πρώτες 24 ώρες του πολέμου, με τον Αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης, Αντμ. Μπραντ Κούπερ, να επιβεβαιώνει τη μάχιμη χρήση του όπλου για πρώτη φορά.

Αμφιβολίες για τη στοχοποίηση

Λόγω της νεότητας του όπλου, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί αν τα χτυπήματα στη Λάμερντ ήταν σκόπιμα, αποτέλεσμα σχεδιαστικού ή κατασκευαστικού σφάλματος ή ακατάλληλης επιλογής στόχου. Δεν είναι σαφές αν το σχολείο ή το αθλητικό κέντρο έχουν κάποια σύνδεση με την εγκατάσταση του I.R.G.C., αλλά δορυφορικές εικόνες από προηγούμενα χρόνια, δείχνουν ότι το αθλητικό κέντρο και το σχολείο δεν ήταν ενσωματωμένα μέσα στη στρατιωτική εγκατάσταση, αλλά περιφραγμένα και ξεχωριστά από αυτήν εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Το αθλητικό κέντρο χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα από ομάδα γυναικείας βόλεϊ, σύμφωνα με τον Αμίρ Σαείντ Ιραβάνι, αντιπρόσωπο του Ιράν στον ΟΗΕ. Φωτογραφίες και βίντεο από κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι οι χώροι χρησιμοποιούνταν τακτικά από παιδιά, ενώ οι ψηφιακοί χάρτες όπως Google Maps και Apple Maps το αναγνωρίζουν ως χώρο πολιτικής χρήσης.

Κατεστραμμένα κτίρια ενός αστυνομικού τμήματος και γειτονικών σπιτιών, όπως φαίνονται μετά από μία αμερικανο-ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη του Ιράν.(AP Photo/Vahid Salemi)

Οι εικόνες από το έδαφος και τον δορυφόρο δείχνουν σημάδια καψίματος και μερική κατάρρευση της σκεπής του αθλητικού κέντρου. Το σχολείο εμφανίζει σπασμένα παράθυρα, ζημιές από φωτιά και ίχνη αίματος. Ο PrSM έχει σχεδιαστεί για να σκοτώνει στρατιώτες και να καταστρέφει αθωράκιστα οχήματα, ενώ μπορεί να φτάσει διπλάσια εμβέλεια από οποιοδήποτε άλλο πύραυλο στον στρατό των ΗΠΑ. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στους New York Times ότι ο πύραυλος στη Λάμερντ ήταν PrSM.

Ειδικοί όπως ο Τζέφρι Λιούις, ειδικός στην αποπυρηνικοποίηση στο Middlebury College, και ο Frederic Gras υποστήριξαν ότι τα βίντεο και οι φωτογραφίες δείχνουν καθαρά την έκρηξη στον αέρα και τον κατακερματισμό, ταιριάζοντας με τις τεχνικές πληροφορίες για τον PrSM.

Οι επιθέσεις είχαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, σύμφωνα με τον Αμίρ Σαείντ Ιραβάνι. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν μικρά κορίτσια που προπονούνταν βόλεϊ, καθώς και ο προπονητής αθλητισμού Μαχμούντ Νατζάφι. Αναλυτικά, το πρακτορείο Tasnim δημοσίευσε ονόματα θυμάτων, όπως η 10χρονη Χέλμα Αχμαντιζάντε και η Ελχάμ Ζαέρι, που βρίσκονταν στο γήπεδο βόλεϊ κατά την έκρηξη.

Ο εκπρόσωπος του U.S. Central Command, Capt. Τιμ Χόκινς, δήλωσε στους New York Times: «Είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές και εξετάζουμε την κατάσταση. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ δεν στοχεύουν αδιάκριτα αμάχους, σε αντίθεση με το ιρανικό καθεστώς».

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι ο πύραυλος δεν ήταν πιθανώς GMLRS-ER, που έχει μικρότερη εμβέλεια, ενώ ένα τρίτο σημείο επίθεσης σε πολιτιστικό κέντρο δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποιούνται από συμμαχία Ισραήλ-ΗΠΑ, με τις πρώτες ημέρες του πολέμου να αφορούν τη νότια περιοχή, όπου βρίσκεται η Λάμερντ. Βίντεο που δείχνουν τον πύραυλο σε πτήση και την έκρηξη σε κατοικημένη περιοχή προέρχονται από κάμερες ασφαλείας και αναφέρθηκαν από το πρακτορείο Fars.

Ο πύραυλος PrSM

Ο PrSM είναι βραχυμεσοπρόθεσμος βαλλιστικός πύραυλος που αντικαθιστά τον ATACMS, αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin και μπορεί να πλήξει στόχους σε περίπου 400 μίλια. Πρόκειται για ένα όπλο νέας γενιάς, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως ακρίβεια και ποσότητα εκρηκτικών, παραμένουν άγνωστα στο κοινό.

