Την ανάγκη για μια «ενιαία» στάση από την ιρανική ηγεσία απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο όπου η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται, με ναυτικό αποκλεισμό, παρεμβάσεις σε δεξαμενόπλοια και έντονη διπλωματική κινητικότητα.

Ο Τραμπ επιδιώκει σαφή τοποθέτηση από την Τεχεράνη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Όπως διευκρίνισε, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει θέσει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή ιρανικής πρότασης, ωστόσο επιμένει στην ανάγκη ενιαίας στάσης από την ιρανική ηγεσία.

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η Λέβιτ ανέφερε ότι βασική απαίτηση των ΗΠΑ είναι η παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας.

.@PressSec on Iran: @POTUS "has made his redlines very clear. Iran can never obtain a nuclear bomb to threaten the United States and our allies and they must turn over the enriched Uranium that's in their possession… We await their response." pic.twitter.com/hoYLwHje9s April 22, 2026

Αντίδραση Τεχεράνης και εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατήγγειλε ότι «η παραβίαση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων και οι απειλές» αποτελούν βασικά εμπόδια για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

«Ο κόσμος παρακολουθεί την ατέλειωτη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση ανάμεσα στους ισχυρισμούς και τις πράξεις», τόνισε, μία ημέρα μετά την απόφαση Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι «δεν είναι δυνατό να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ» λόγω «κατάφωρων παραβιάσεων της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι με τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων «κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία», ενώ έκανε λόγο για «πολεμοχαρή στάση» του Ισραήλ.

Παρότι υπήρχαν ενδείξεις για νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που επρόκειτο να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε την ελπίδα για επίτευξη «Συμφωνίας Ειρήνης», ενώ η Τεχεράνη δήλωσε ότι «εκτιμά» τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες.

Την ίδια στιγμή, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υψηλή, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι κατέλαβε δύο φορτηγά πλοία για «επιθεώρηση», λίγες ώρες μετά από αναφορές για επιθέσεις σε τρία εμπορικά σκάφη στην περιοχή.

Ναυτικός αποκλεισμός και αναχαιτίσεις πλοίων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 31 πλοία έχουν λάβει εντολή να επιστρέψουν στα λιμάνια ή να αλλάξουν πορεία, στο πλαίσιο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

U.S. forces have directed 31 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran. 🇺🇸 pic.twitter.com/lG5ACEt7LR — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν πετρελαιοφόρα, ενώ σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, έχουν εκτραπεί επιπλέον ιρανικά δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων τα Deep Sea, Sevin και Dorena.

Το Dorena, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, συνοδεύτηκε από αμερικανικό αντιτορπιλικό στον Ινδικό Ωκεανό μετά από απόπειρα παραβίασης του αποκλεισμού, ενώ υπάρχουν αναφορές και για πιθανή αναχαίτιση του Derya.

U.S. forces have directed 29 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran.



Over past 24 hours, media reports have alleged that several commercial ships evaded the blockade, citing M/V Hero II, M/V Hedy, and M/V Dorena as examples. These… pic.twitter.com/SKelkSOr77 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 22, 2026

Διεθνείς κινήσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν τη συμμετοχή τους σε αποστολές ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ. Η Βρετανία προετοιμάζει δύτες για επιχειρήσεις εξουδετέρωσης ναρκών, ενώ προωθεί τη χρήση αυτόνομων ναρκαλιευτικών στο πλαίσιο πολυεθνικής αποστολής.

Παράλληλα, η Ιταλία σχεδιάζει την αποστολή έως και πέντε πολεμικών πλοίων μετά το τέλος των εχθροπραξιών, με τον αρχηγό του ιταλικού Ναυτικού, Τζουζέπε Μπερούτι Μπεργκότο, να επισημαίνει ότι τέτοιες επιχειρήσεις απαιτούν συντονισμό στο πλαίσιο διεθνών αποστολών.

Παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός από τον Τραμπ, ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, με το Ιράν να δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες όσο συνεχίζονται οι περιορισμοί.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει αβέβαιη, με πρόσφατες κατασχέσεις ξένων πλοίων από το Ιράν να εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η ένταση στην περιοχή επηρεάζει ήδη τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 4,06% στα 96,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 3,62% στα 105,63 δολάρια.

Εσωτερικές ισορροπίες στην ιρανική ηγεσία

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ περί «σοβαρού διχασμού», αναλυτές εκτιμούν ότι η ιρανική ηγεσία διατηρεί συνοχή. Σύμφωνα με ειδικούς, οι εσωτερικές διαφωνίες δεν συνιστούν βαθιά ρήξη, ενώ η λήψη αποφάσεων συνεχίζεται με συντονισμό.

Η απώλεια κορυφαίων στελεχών, όπως του Αλί Χαμενεΐ και άλλων αξιωματούχων κατά την έναρξη των επιχειρήσεων, έχει επηρεάσει τη λειτουργία της ηγεσίας, ωστόσο δεν έχει οδηγήσει σε κατάρρευση της δομής εξουσίας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ενισχύουν τον ρόλο τους, ενώ οι πολιτικές και στρατιωτικές ισορροπίες παραμένουν κρίσιμες για τις επόμενες κινήσεις της Τεχεράνης.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, το μέτωπο στον Λίβανο παραμένει ενεργό, με τέσσερις νεκρούς από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την εκεχειρία που λήγει την Κυριακή.

Η Βηρυτός αναμένεται να ζητήσει παράταση της ανακωχής κατά έναν μήνα στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στην Ουάσιγκτον, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι επιδιώκει «συνεργασία» με τη λιβανική κυβέρνηση απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, τουλάχιστον 2.454 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων πολέμου.

Παράλληλα, ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τη δημοσιογράφο Άμαλ Χαλίλ κοντά στα σύνορα Λιβάνου – Ισραήλ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Αλ Άχμπαρ» και την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων.

