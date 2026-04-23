O Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (Cyprus Information Technology Enterprises Association – CITEA) θα βρίσκεται σίγουρα στην επιχειρηματική αποστολή που διοργανώνεται με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ινδία στα τέλη Μάϊου, ενώ ταυτόχρονα γλυκοκοιτάζει την κινέζικη αγορά και τις προοπτικές στη Μέση Ανατολή.

Στόχος του Συνδέσμου είναι αφενός να προωθηθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις στο εξωτερικό και στην τεράστια αγορά της Ασίας και της Μέσης Ανατολής και αφετέρου να επιλύσει ένα σημαντικό πρόβλημα των εταιρειών πληροφορικής και τεχνολογίας που αφορά την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Μιλώντας στον «Φ», ο Πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος, ανέφερε πως η δέσμευση του με την ανάληψη της προεδρίας ήταν να κάνει τον Σύνδεσμο πιο εξωστρεφή.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να δώσουμε πραγματική αξία στα μέλη μας – όχι θεωρητική, αλλά πρακτική και μετρήσιμη. Οι δυνατότητες για εξαγωγές υπηρεσιών είναι μπροστά μας. Και δεν πρόκειται να τις αφήσουμε ανεκμετάλλευτες», είπε, τονίζοντας πως αυτές τις δυνατότητες θα τις αξιοποιήσουν με σχέδιο, με συνεργασίες και αποφασιστικότητα. Για εμάς, όπως συμπλήρωσε, η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας πως κάποια από αυτά μπορεί να μοιάζουν απίθανα, ωστόσο, δηλώνουν έτοιμοι να το παλέψουν.

Ινδία ο πρώτος σταθμός

Συγκεκριμένα, πρώτος σταθμός για τον CITEA θα είναι η Ινδία, αφού θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο του, Γιώργο Μαλέκκο, στην επικείμενη επιχειρηματική αποστολή που διοργανώνει το ΚΕΒΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδης και η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 20 με 24 Μάιου.

Για τον CITEA η ινδική αγορά δεν είναι σημαντική μόνο για εξαγωγές αλλά και για την εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό εξάλλου είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν την δεδομένη στιγμή οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με τον CITEA, η Ινδία αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για την εξεύρεση τέτοιων ταλέντων, αφού η χώρα διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας και ο Σύνδεσμος, μέσω της κυπριακής αποστολής στη χώρα, θα αναζητήσει αυτές τις εταιρείες και οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτό τον σκοπό.

Για τρίτη χρονιά στο Ντουμπάι

Ο CITEA βλέπει επίσης και προς το Ντουμπάι, όπου θα έχει παρουσία για τρίτη χρονιά, ως επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης για την Κύπρο και την Ελλάδα στο GITEX GLOBAL, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 8 με 11 Δεκεμβρίου 2026, καθώς αποτελεί έναν από τους κυριότερους, αν όχι και τον κυριότερο, κόμβο τεχνολογίας και πληροφορικής στη Μέση Ανατολή. Η προϊστορία έδειξε πως μέσω αυτής της έκθεσης προέκυψαν συνεργασίες και ευκαιρίες για κυπριακές εταιρείες και στόχος είναι όπως αυτή η παρουσία να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Τεράστια η κινεζική αγορά

Ο CITEA στοχεύει και στην εξεύρεση νέων αγορών και ευκαιριών για τις κυπριακές επιχειρήσεις πληροφορικής. Μια τέτοια περίπτωση, η οποία βρίσκεται στα ραντάρ του Συνδέσμου, είναι η κινεζική αγορά, η οποία έχει τη δυναμική να προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την Κύπρο.

Όπως μεταφέρεται από τον Σύνδεσμο, η στόχευση αφορά το China International Import Expo, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 10 Νοεμβρίου 2026, την τεράστια έκθεση που διοργανώνεται στην Κίνα και αφορά την εισαγωγή προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Η σκέψη είναι όπως ο CITEA έχει παρουσία στην εν λόγω έκθεση με δικό του περίπτερο. Η Κύπρος διαθέτει εταιρείες που κατασκευάζουν λογισμικά με Τεχνητή Νοημοσύνη, που μπορούν να εγκαταστήσουν μεγάλα λογισμικά και διαθέτουν τεχνογνωσία σε συγκεκριμένους τομείς. Στοιχεία που δημιουργούν προοπτικές για να προκύψουν συνέργειες με κινέζικες εταιρείες, μέσω των οποίων, μπορούν να ανακύψουν συμπληρωματικές υπηρεσίες σε διάφορα προϊόντα πληροφορικής.